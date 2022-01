Stormshield nomme Sébastien Viou au poste de Directeur Cybersécurité Produit

janvier 2022 par Marc Jacob

Après avoir rejoint la société en 2020 en tant que Consultant Cyber Sécurité, Sébastien Viou continue d’assurer cette fonction et prend en complément la Direction d’une équipe qualifiée de 18 personnes constituée d’experts de la menace cyber, de pentesters et de consultants dédiés à la sécurisation des solutions Stormshield.

Il aura pour principe mission de garantir la robustesse des produits dans une logique d’optimisation de la performance opérationnelle, d’améliorer les capacités de protection et de détection et de développer l’activité de Threat intelligence de Stormshield, avec pour objectif une protection efficace et sans faille des infrastructures sensibles des clients de Stormshield.

Après avoir notamment occupé des postes chez Scassi et SFR Business en tant que Responsable Innovation Sécurité & Cloud, Sébastien Viou, âgé de 40 ans et passionné de courses automobiles, dispose de plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la cybersécurité.

Par cette nomination, effective depuis le 1er janvier dernier, Stormshield souligne une fois encore son attachement à favoriser les promotions internes en donnant l’opportunité à ses collaborateurs de se développer et d’évoluer dans leurs fonctions.

Stormshield, qui sera présent au Campus Cyber, prévoit sur l’année 2022 plusieurs recrutements qui auront pour objectif de renforcer la Direction Cybersécurité et d’accompagner la croissance du groupe.