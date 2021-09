Stormshield et TheGreenBow renforcent leur partenariat historique

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité, et TheGreenBow, éditeur majeur de solutions VPN d’entreprise, annoncent le renforcement de leur partenariat technologique et commercial. Partenaires depuis plus de 15 ans, Stormshield et TheGreenBow adressent le marché des entreprises avec la même ambition : protéger les actifs numériques sensibles des entreprises et organisations en s’appuyant sur des solutions souveraines de confiance.

Une solution souveraine de bout en bout pour adresser les besoins d’accès distants.

Cette collaboration entre les deux éditeurs français permet d’enrichir l’offre de Stormshield grâce à la distribution d’un portefeuille plus large de produits TheGreenBow. Stormshield peut désormais proposer une solution d’accès distant sécurisé globale, basée sur les passerelles Stormshield Network Security, et couvrant l’ensemble des plateformes des utilisateurs nomades ou en situation de télétravail (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android).

« Nous sommes très fiers de ce partenariat car il démontre la capacité de deux industriels français de confiance à travailler ensemble pour donner naissance à la première solution souveraine européenne de cybersécurité de protection des connexions, robuste et intégrée », déclare Mathieu Isaia, Directeur Général Délégué & Chief Revenue Officer de TheGreenBow.

Tous deux engagés dans une démarche continue de certification et de qualification de leurs produits, Stormshield et TheGreenBow délivrent conjointement la seule solution d’accès distants souveraine de bout en bout. Ils apportent ainsi une réponse concrète aux obligations des entreprises et organisations sensibles, notamment les OIV (organismes d’importance vitale) et OSE (opérateurs de services essentiels).

Eric Hohbauer, Directeur Général Délégué de Stormshield ajoute « Ce partenariat permet à Stormshield et TheGreenBow de s’adresser aux OIV et aux secteurs sensibles avec une capacité toujours plus adaptée et performante et illustre la volonté française de créer un écosystème européen souverain ».

Stormshield Network VPN Client Exclusive

Stormshield prépare par ailleurs l’intégration dans son catalogue du nouveau produit Stormshield Network VPN Client Exclusive, un client VPN IPsec basé sur la solution VPN TheGreenBow Enterprise, afin de proposer toujours plus de fonctionnalités avancées et de nouveaux protocoles et algorithmes de sécurité compatibles avec le référentiel IPsec DR de l’ANSSI, pour répondre aux évolutions des exigences de sécurité.

La solution Stormshield Network VPN Client Exclusive sera lancée publiquement en novembre 2021.