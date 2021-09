VINCI Energies et TeamViewer s’associent pour favoriser la transformation numérique dans l’industrie 4.0

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

TeamViewer annonce un nouveau partenariat technologique avec VINCI Energies, groupe mondial axé sur l’accélération de la transition énergétique et la transformation numérique. Les deux entreprises unissent leurs forces pour piloter la transformation numérique des processus dans les environnements industriels, en se concentrant sur la création conjointe de solutions innovantes utilisant l’Internet des objets (IoT) et la technologie de réalité augmentée (AR). L’accord prévoit que VINCI Energies agira en tant qu’intégrateur système pour les clients communs de TeamViewer et VINCI Energies, via des services de mise en œuvre et des conseils autour des projets IoT et AR. La mise en œuvre est assurée par Actemium et Axians, les prestataires de services industriels et TIC de VINCI Energies.

Une première solution conjointe qui permet la création rapide de jumeaux numériques

Avant la signature officielle de l’accord de partenariat, TeamViewer et VINCI Energies ont commencé le développement technique conjoint de nouveaux produits et services. Le premier résultat prêt à être commercialisé est une solution de jumeaux numériques pour les équipements d’atelier industriels. Cette solution, facile à utiliser, offre aux clients un moyen peu coûteux et rapide de créer des jumeaux numériques dans des environnements industriels, en réduisant le temps de création de plusieurs semaines à quelques heures. Les représentations virtuelles des machines ou des robots peuvent ensuite être enrichies individuellement avec des éléments tels que des données de capteurs en direct. Grâce à une connexion sécurisée, ces données peuvent être consultées, contrôlées et gérées à distance via une interface intuitive.