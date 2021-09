BCN3D rachète la plateforme d’impression 3D AstroPrint pour renforcer ses solutions logicielles dans le ‘cloud’

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

BCN3D acquiert une technologie clé ainsi qu’une expertise pour le développement de ses solutions en nuage, en continuant à se consacrer à l’amélioration de l’expérience utilisateur et à l’offre de fonctionnalités inédites sur le marché.

BCN3D, multinationale espagnole basée à Barcelone dediée à offrir les meilleures solutions d’impression 3D, a annoncé aujourd’hui l’achat de la compagnie AstroPrint, société de logiciels d’impression 3D connue pour ses solutions dans le cloud ‘en nuage’ sophistiquées qui permettent aux utilisateurs de gérer les imprimantes avec facilité et efficacité. Les deux sociétés ont conclu un accord d’acquisition en avril dernier, et ont finalisé la transaction en juillet. Cet investissement offre à BCN3D l’opportunité non seulement de lancer une nouvelle plateforme cloud, mais aussi de disposer d’une équipe logicielle expérimentée dédiée au développement futur des solutions d’impression 3D de BCN3D.

Fondée à San Diego, en Californie, en 2013, AstroPrint est l’une des plateformes logicielles cloud les mieux établies, avec plus de 200 000 utilisateurs enregistrés dans 130 pays différents, dont 60 % sont basés aux États-Unis et avec une moyenne de 2 000 imprimantes connectées simultanément. BCN3D maintiendra AstroPrint comme une plateforme indépendante et continuera à développer de nouvelles fonctionnalités pour sa base d’utilisateurs.

Après cette première acquisition, BCN3D continuera à explorer les opportunités de croissance inorganique pour développer sa vision à long terme, à savoir fournir des solutions de haute qualité qui permettent aux innovateurs de créer l’avenir. L’intégration de la technologie d’AstroPrint dans le cloud BCN3D sera sans aucun doute bénéfique à la fois pour ses clients et pour le développement de l’industrie 4.0 dans un avenir proche et au-delà. BCN3D utilisera l’ensemble de l’équipe d’ingénierie logicielle d’AstroPrint pour les développements futurs afin de créer de tout nouveaux produits jamais vus auparavant dans le secteur de l’impression 3D. La fusion de ces deux équipes logicielles sera dirigée par le cofondateur et directeur technique Daniel Arroyo, qui assumera désormais le rôle de directeur des logiciels de BCN3D.