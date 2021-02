StorageCraft / cas client SDIS 62 - entre télétravail, COVID-19, règlementations et demandes de réquisitions : l’importance du stockage des données

février 2021

StorageCraft®, dont la mission consiste à protéger toutes les données et à assurer leur disponibilité permanente, annonce aujourd’hui le déploiement de sa plate-forme convergente de stockage et de protection des données, OneXafe, au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Pas-de-Calais. En effet, face à l’évolution croissante du volume de données et aux exigences règlementaires auxquelles est soumis le SDIS, leur direction IT recherchait ainsi une solution de stockage de données froides fiable et évolutive lui permettant d’assurer et de renforcer la résilience de l’ensemble des données pour pouvoir faire face aux demandes de réquisitions quotidiennes, se conformer aux exigences légales dans sa mission de protection de ses équipes et de ses habitants.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais est le 4ème SDIS de France en termes de nombres d’interventions et d’habitants. Il est composé de d’environ 1300 sapeurs-pompiers professionnels, 3500 volontaires et de 300 personnels administratifs et techniques. Avec plus de 1,4 millions d’habitants, le Pas-de-Calais est le 5ème département le plus peuplé de France. Par conséquence, le standard téléphonique du SDIS reçoit en moyenne un appel toutes les 50 secondes. Ces appels concernent pour la plupart des situations graves pour lesquelles des vies sont en danger. La prise en compte des appels et des sinistres associés repose non seulement sur des équipes terrain efficaces mais aussi sur des équipements techniques fiables et résilients. La protection de la population par le SDIS 62 repose ainsi sur 130 serveurs virtualisés qui hébergent 30 téraoctets de données à traiter et dont le volume ne cesse d’augmenter. Parmi ces données figurent les enregistrements des appels de secours mais aussi les appels au 15, les vidéos surveillance de protection des sites et les visio-conférences en forte hausse depuis l’essor du télétravail.

La direction des systèmes d’information du SDIS 62 a trouvé une réponse adéquate à l’ensemble de ces exigences dans la solution OneXafe 4412 de StorageCraft. OneXafe est une plate-forme convergente de stockage et de protection des données pour les environnements physiques et virtuels. La solution fournit des services complets de stockage et de protection des données le tout dans une solution unique, facile d’utilisation, intégrée à StorageCraft Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Elle permet également de protéger les données avec des snapshots immuables permettant de rétablir le système en cas d’incident type ransomware, toujours en plein essor.

Le SDIS 62 dispose désormais de deux unités OneXafe 4412, déployées dans deux salles informatiques différentes en mode réplication bidirectionnelle, afin d’assurer une couche supplémentaire de protection. Le caractère économique mais aussi évolutif de la solution ont également été des critères de choix centraux pour l’équipe. En effet, StorageCraft OneXafe est à la fois robuste, flexible et évolutif. La sensibilité des données demande également un traitement tout particulier pour le SDIS 62. La fonctionnalité de chiffrement des données disponible avec OneXafe permet aussi de répondre à ce défi en assurant non seulement le stockage mais aussi la protection et la confidentialité de ces informations.

La solution proposée par StorageCraft répond à l’ensemble des exigences de la direction des systèmes d’information du SDIS 62. Tout d’abord en termes d’évolutivité, puisqu’elle permet à l’équipe d’étendre sa capacité de stockage à souhait en rajoutant des disques de stockage supplémentaires, quelle qu’en soit la marque ou la capacité et en laissant le système s’adapter. La résilience est également fortement marquée par cette solution qui propose notamment des snapshots immuables pour réagir rapidement en cas d’incident - de type ransomware - avec l’assurance que les données n’ont pas été altérées. De plus, la simplicité de déploiement a été particulièrement appréciée par le SDIS 62 puisqu’il n’a fallu que quelques heures d’installation pour disposer d’un système opérationnel. Le SDIS 62 dispose donc aujourd’hui de deux unités OneXafe 4412 et a même pour projet d’investir dans une troisième afin de l’installer en hors-site et d’ajouter une couche supplémentaire de protection pour ces données.

« Le stockage est une composante informatique de commodité que l’on a tendance à oublier. Pourtant, dans ce domaine, les erreurs, les incidents et la malveillance ont des effets majeurs extrêmement préjudiciables, à plus forte raison quand des données personnelles sont en jeu. Il est donc primordial de disposer d’une solution fiable et résiliente pour ne pas perdre parfois jusqu’à plusieurs années de travail ainsi que des données critiques. »

« Nous sommes très satisfaits des solutions StorageCraft, notamment pour leur capacité d’évolutivité, leur résilience, leur simplicité de déploiement mais aussi leurs coûts de possession et d’utilisation réellement intéressants. Pour toutes ces raisons, nous avons en prévision d’ajouter bientôt une nouvelle unité OneXafe à notre infrastructure. » Frédéric VAN CAMP, Directeur des SI, SDIS 62