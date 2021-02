Grâce à Qlik, Novartis réalise des économies à six chiffres

février 2021 par Marc Jacob

Qlik® annonce que Novartis, une société pharmaceutique suisse multinationale, utilise la plateforme Qlik Sense® pour encourager la démocratisation des données et optimiser les processus métier à l’échelle de l’entreprise. Ses 30 000 employés ont accès à plus de 500 applications Qlik, quel que soit l’endroit où ils se trouvent ou l’appareil qu’ils utilisent. Cette collaboration leur permet de prendre des décisions en s’appuyant sur une source d’information unique dans l’ensemble de l’entreprise. L’utilisation d’enseignements tirés des données pour l’ensemble de ses divisions donne à l’entreprise l’opportunité d’optimiser son système d’allocation de budgets et de ressources et de réaliser ainsi des économies substantielles.

La stratégie analytique de Novartis est conçue pour optimiser la création de valeur à partir des données sur l’ensemble de l’entreprise : du gain de temps et de ressources précieuses à l’optimisation des processus en passant par l’identification de nouvelles opportunités commerciales. Le travail d’association réalisé avec la base de données uniforme à l’échelle de l’entreprise, combinée à une validation de la qualité des données, garantit des résultats fiables qui accompagne la prise de décisions dans tous les services – des achats au management, en passant par la production, le marketing, les ventes et les services financiers.

Novartis a choisi la plateforme analytique de Qlik pour ses analyses très performantes, la disponibilité optimale des données et l’expérience d’analytique intuitive qui inclut des données issues de toutes les sources, sans obstacles liés à l’infrastructure. L’accès aux données et leur disponibilité sont contrôlés dans le cadre d’une gestion centralisée de la gouvernance. En raison de la démocratisation de toutes les données disponibles, Novartis tire profit d’une utilisation exhaustive des fonctions d’analytique en libre-service, notamment sur les appareils mobiles.

« Chez Novartis, les données font partie de notre ADN. Le défi auquel nous avons été confrontés consistait à trouver une plateforme qui permette à l’ensemble des départements de créer de la valeur de manière cohérente à partir de notre chaîne de données, » déclare Loïc Giraud, Business Analytics COE Lead chez Novartis. « Qlik a joué un rôle essentiel dans la concrétisation de nos ambitions concernant nos données. La plateforme a permis non seulement de renforcer, d’optimiser et d’étendre nos domaines d’activité, mais elle nous donne également la possibilité de révéler de nouvelles opportunités et d’encourager la transformation numérique de l’ensemble de l’entreprise. »

La mise en place de la plateforme analytique de Qlik offre à Novartis les bénéfices suivants :

• Un haut degré d’automatisation, qui limite les processus manuels susceptibles de générer des erreurs – La plateforme analytique de Qlik permet à Novartis d’intégrer facilement de vastes ensembles de données au sein de projets analytiques, afin que la prise de décisions puisse s’appuyer sur les données presque en temps réel. Ce haut degré d’automatisation permet également de réduire les processus manuels pour des tâches standard. Etant donné que Qlik se connecte facilement à toutes les sources de données, il n’est plus nécessaire d’avoir recours à des opérations chronophages consistant à copier ou transférer des données enregistrées lorsqu’elles sont téléchargées sur les applications analytiques, ni de rédiger des rapports annuels. Cela permet non seulement de limiter les erreurs, mais aussi de faire gagner du temps aux collaborateurs qui peuvent alors se concentrer sur leurs tâches principales.

• Une disponibilité élevée de l’analytique sur le terrain – Pour les quelque 20 000 commerciaux de Novartis qui utilisent Qlik, les tableaux de bord optimisés pour les appareils mobiles ont transformé leur capacité à accéder à l’analytique sur le terrain.

À l’avenir, Novartis envisage également d’étendre l’utilisation de la plateforme d’analytique de Qlik aux données géoréférencées à l’aide de Qlik GeoAnalytics ; combinant ainsi des données géographiques avec des sources de données variées pour améliorer le géo-mapping existant et la valeur des visualisations sur les cartes. Des tests des solutions d’intégration des données de Qlik sont également en cours pour accélérer et faciliter l’analytique et l’unification en temps réel des sources de données, comme SAP.

« Nous sommes ravis d’accompagner Novartis grâce à notre plateforme et de contribuer à l’accélération de leur transformation numérique, » déclare Wolfgang Kobek, SVP EMEA chez Qlik. « Novartis bénéficie des capacités en temps réel et en libre-service de Qlik Sense et a pu ainsi réduire les silos et surmonter les obstacles liés à l’infrastructure ce qui leur permet de disposer d’un avantage certain sur le marché. »