Elosi s’appuie sur Nutanix Karbon pour automatiser ses infrastructures de container, du développement à la production

février 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce que l’ESN Elosi s’est appuyée sur ses solutions, et notamment sa distribution Kubernetes professionnelle, Karbon, pour construire une infrastructure de container scalable, fiable et automatisée. Entièrement intégrée à ses processus DevOps, celle-ci est capable de répondre en quelques clics aux différents besoins de l’entreprise, tant en termes de développement qu’en termes de production.

Fondée en 2005, Elosi s’est spécialisée autour du développement d’applications orientées web comme les sites e-commerce ou les outils métiers spécifiques avec une approche DevOps. Pour répondre aux demandes de ses clients, l’entreprise basée à Villeneuve-d’Ascq qui compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs a également développé depuis une dizaine d’années une offre d’hébergement. Elosi s’appuyait jusqu’en 2018 sur une infrastructure traditionnelle qui demandait beaucoup de travail manuel, que ce soit pour la gestion ou le provisionnement de serveurs et d’environnements de développement, de test, de recettes ou de production. Tant pour simplifier l’administration de son infrastructure que pour garantir des SLA à ses clients, l’entreprise décide alors quelque temps plus tard de passer à l’hyperconvergence avec Nutanix. Elosi était également très intéressée par la distribution professionnelle de Kubernetes développée par l’entreprise, Karbon.

Ainsi, Elosi déploie 4 nœuds Nutanix sous Acropolis OS et AHV équipés de la solution Karbon et de Prism pour la gestion centralisée. L’infrastructure Nutanix a été directement intégrée aux processus d’Elosi, que ce soit pour le développement ou la production. Initialement, Elosi a construit trois clusters kubernetes avec Karbon, un premier pour le développement, un deuxième pour les recettes et un troisième pour la production. L’ensemble est automatisé et intégré à ses pipelines DevOps pour faciliter la création d’environnements, leur duplication et leurs mises à l’échelle suivant les besoins de la société et de ses clients. La société s’est même équipée d’un quatrième cluster Karbon pour proposer à ses clients une offre de container managé.

En plus d’apporter une forte redondance et une grande fiabilité, cette infrastructure, et par extension les applications qui y sont hébergées, est également très simple à administrer pour Elosi. En un clic, l’équipe IT peut mettre à jour tous les composants de celle-ci, en toute confiance, sans interruption des services, que ce soit sur des environnements de développement ou de production. À noter que pour la sécurité, l’entreprise s’est également équipée de la solution Nutanix Flow pour la microsegmentation des réseaux.

À propos d’Elosi

Le Groupe Elosi est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), située à Villeneuve d’Ascq. Ses engagements de services s’inscrivent aux côtés de ses clients dans une approche d’engagements de résultats et de moyens.