Sopra Steria renouvelle son statut de Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP)

Pour la deuxième année consécutive, l’expertise de Sopra Steria en matière de Cloud a satisfait aux exigences strictes du programme Microsoft Azure Expert MSP. Ce résultat confirme ainsi les connaissances approfondies du Groupe, ses processus établis et sa Cloud Management Plateform de nouvelle génération, nécessaires à la fourniture des services de pointe dédiés au Cloud Azure à ses clients.

Le programme Microsoft Azure Expert MSP reconnaît les prestataires de services managés pour Azure les plus qualifiés au monde, qui ont passé avec succès un audit de leurs capacités de services managés, réalisé par un cabinet d’audit externe. Cet audit se concentre sur l’automatisation et les opérations de développement (Dev-Ops), avec des compétences en matière DevOps et SysOps, d’architecture de solutions Cloud et de conseil technologique, visant à fournir des résultats opérationnels et permettre des mises en œuvre Cloud à grande échelle.

Les services Cloud fournis par le Sopra Steria Cloud Center of Excellence suivent une conception agile, axée sur les attentes client. Ces services et solutions vont du conseil à la migration, en passant par la modernisation et les opérations sécurisés et visent à accompagner les organisations dans un cycle dynamique de « conception, optimisation et transformation ». L’objectif est de créer de la valeur pour l’utilisateur final, grâce à des indicateurs métiers, des accords de niveau de service, de la résilience et de l’optimisation continue pour obtenir des résultats pour les clients.