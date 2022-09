Hogo obtient la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) par l’ANSSI

septembre 2022 par Marc Jacob

Alors que l’USB est l’un des 3 plus grands vecteurs de risques cyber en Europe, la S3box de Hogo analyse et décontamine les fichiers stockés sur tous les supports amovibles (USB, CD, Disques Durs, etc.) avant connexion aux systèmes d’information des entreprises et administrations. La S3box s’adresse à tous les métiers utilisant des supports amovibles sur les chantiers ou sur leurs sites de production : Bouygues Construction ou Airbus Helicopters, par exemple, l’ont déjà adoptée.

Parmi la gamme de stations blanches sécurisées S3 développée par la société rennaise Hogo, la S3box est une solution hardware notamment intéressante aussi pour les entreprises travaillant en mobilité : il s’agit d’une tablette qui est aussi certifiée* pour sa résistance aux chutes, aux températures extrêmes, à l’humidité, etc.

Caractéristiques techniques de la S3box

Connectivités Wifi, 4G et RJ45 pour une communication simplifiée Possibilité de sécurisation via un câble de sécurité (type Kensington)

Les stations blanches sécurisées de la gamme S3 de Hogo sont non intrusives et sont fournies « clés en main » pour être directement intégrées dans les stratégies de sécurité informatique des entreprises et administrations. Elles intègrent jusqu’à 5 moteurs antivirus et permettent plusieurs niveaux de sécurisation :

• scan seul (vérification de l’innocuité des données) ;

• décontamination (nettoyage des données menaçantes) ;

• Smart Transfer (station blanche, rupture protocolaire Sheep Dip, possibilité de partage réseau, whitelisting de périphériques, filtrage par type MIME, etc.) Elles permettent de sécuriser l’usage des médias amovibles grâce :

• au scan et à la décontamination des données,

• au filtrage avancé, notamment le filtrage de périphériques,

• au contrôle et au tracking des utilisateurs et à l’identification précise de l’origine d’une menace via un système novateur d’authentification et de badging des utilisateurs,

• au filtrage des données (par type, par usage, etc.).

Hogo génère, chiffre et signe ses propres paquets de mise à jour pour ses bornes. Elles peuvent être installées via clef USB, via un serveur Hogo on premises (S3Srv), ou via le cloud Hogo. Plusieurs centaines de stations blanches sécurisées Hogo sont en fonctionnement, en France et en Allemagne.

Prix : à partir de 2 299 € HT

*Certifications IP67 et MIL-STD810G

** Loi de Programmation Militaire de 2019, et Instructions ministérielles relatives à la Défense Nationale de 2021