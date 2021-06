Sopra Steria reconnu leader pour ses services de sécurité stratégique et ses services d’infogérance de sécurité pour les grands comptes par une étude ISG Provider Lens™

juin 2021 par Marc Jacob

Fort de son expertise dans le conseil et de ses 800 experts en cybersécurité, Sopra Steria accompagne ses clients à travers des services de prévention, de protection, de détection et réaction.

Sopra Steria a été reconnu comme leader pour ses services de sécurité stratégique, dans le dernier rapport par quadrants d’ISG, grâce à ses points forts suivants :

Son expérience dans le conseil en transformation numérique : Sopra Steria conçoit un programme de transformation prévoyant des formations internes afin de garantir un changement organisationnel durable au sein des organisations de ses clients.

Son approche intégrée pour concevoir des solutions : Sopra Steria développe une architecture de sécurité qui couvre le DevOps agile, la gestion des infrastructures, le réseau, la mobilité et le cloud, le tout intégré dans un SOC conçu pour détecter et répondre aux incidents de sécurité. Sopra Steria s’appuie sur sa qualification de Prestataire de services de Détection d’Incidents de Sécurité (PDIS), attribuée par l’ANSSI, pour aider ses clients, notamment les Opérateurs d’Importance Vitale, à répondre aux plus fortes exigences de sécurité.

Ses partenariats techniques clés : Sopra Steria valorise l’innovation en ayant développé des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur de la cybersécurité. Sopra Steria a également été reconnu comme leader en matière de services d’infogérance de sécurité pour les grandes organisations grâce à :

Son approche security by design : Sopra Steria se différencie du marché en combinant des services de conseil et d’intégration. Son approche centrée sur les risques métiers et transverse à l’organisation, prend en compte les exigences de sécurité dès la naissance d’un projet numérique afin de protéger les identités, les applications et les données sensibles.

Sa culture de l’innovation : Sopra Steria développe des solutions pour améliorer les offres de sécurité avec son écosystème de partenaires. Sopra Steria se spécialise également dans le DevSecOps.

Son SOC intelligent : Le SOC de Sopra Steria bénéficie des qualifications les plus exigeantes. Il combine la gestion du renseignement cyber et l’IA pour anticiper, détecter, analyser et répondre aux cyberattaques aussi rapidement et précisément que possible.

Sa reconnaissance marché : Sopra Steria réunit les qualifications de l’ANSSI dans les domaines de l’audit (PASSI) et du SOC (PDIS) pour accompagner les OIV (opérateurs d’importance vitale). Sopra Steria est l’une des trois premières entreprises ayant reçu la qualification PDIS dès janvier 2019. Enfin, Sopra Steria a été reconnu Market Challenger en matière de services d’infogérance de sécurité pour les entreprises moyennes dans cette même étude ISG Provider Lens™ - Solutions et services Cybersécurité.