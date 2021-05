SailPoint Reconnu par Gartner comme le Peer Insights Customers’ Choice 2021 pour la Gouvernance et l’Administration des Identités

mai 2021 par Marc Jacob

SailPoint Technologies Holdings, Inc. annonce avoir été reconnu en mai 2021 comme le Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Identity Governance & Administration (IGA). Cette distinction reconnaît les fournisseurs qui ont obtenu les meilleures notes et appréciations de la part de leurs clients.

La distinction Gartner Peer Insights Customers’ Choice est entièrement basée sur les retours et les évaluations transmis par des utilisateurs qui ont acquis, installé ou utilisé des solutions de gouvernance des identités telles que l’Identity Platform de SailPoint. C’est la deuxième année que Gartner publie le rapport Gartner Peer Insights Customers’ Choice for IGA. SailPoint était le seul fournisseur de solutions IGA à obtenir cette distinction l’année dernière et pour le rapport 2021, SailPoint l’a une nouvelle fois reçue. Au 31 mars 2021, SailPoint a obtenu une note globale de 4,4 sur 5,0 sur le marché de la gouvernance et l’administration des identités sur la base de 179 évaluations au cours des 12 derniers mois – plus que n’importe quel autre fournisseur inclus dans le rapport.