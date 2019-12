Sophos développe son programme MSP (Managed Service Provider)

décembre 2019 par Marc Jacob

Sophos présente les améliorations apportées à MSP Connect, un programme qui facilite le déploiement, la gestion et la vente, par les MSP, de l’intégralité de la gamme de produits Sophos. De nouvelles offres de sécurité incluant la fonctionnalité MDR (Managed Detection and Response), la sécurité du Cloud, ainsi que de nouvelles intégrations PSA (Professional Services Automation) et RMM (Remote Monitoring and Management), aideront les MSP à concrétiser des opportunités commerciales, à augmenter la productivité et à réduire les coûts opérationnels.

Sophos MSP Connect prend en charge plus de 8 000 MSP au niveau global et régional dans le monde entier. La facturation des MSP a augmenté de 83% au cours de la première moitié de l’exercice fiscal de Sophos, générant ainsi un chiffre d’affaires annuel récurrent de 33 millions de dollars.

Les nouvelles offres proposées par MSP Connect incluent :

• Sophos MTR (Managed Threat Response) : les nouvelles options MSP Flex permettent aux MSP d’offrir des services de traque, de détection et de réponse aux menaces entièrement managés avec une facturation mensuelle flexible. Maintenant, avec la prise en charge supplémentaire de Windows Server, macOS et Linux, Sophos MTR est personnalisable avec différents niveaux de service et modes de réponse pour satisfaire aux besoins uniques et évolutifs des MSP, leur permettant ainsi de posséder et de contrôler pleinement les licences.

• Sophos Cloud Optix : les options de facturation MSP Flex s’étendent désormais également à Cloud Optix, une solution puissante qui détecte et sécurise automatiquement les actifs des clients stockés dans AWS, Azure et Google Cloud. Désormais disponible sur Sophos Central, cette solution est facile à gérer via une unique console au niveau de la plateforme Cloud unifiée, avec une facturation Flex basée sur l’intégralité des actifs Cloud d’un MSP.

• Extension des intégrations PSA/RMM : les nouvelles intégrations PSA et RMM permettent aux partenaires d’automatiser la saisie manuelle des données ainsi que la facturation. Sophos développe les intégrations avec Datto, Kaseya et ConnectWise Manage.

Conçu pour répondre aux besoins uniques des MSP, Sophos Central est au cœur de Sophos MSP Connect. Le tableau de bord dédié aux partenaires permet aux MSP de gérer facilement plusieurs installations client, de répondre aux alertes, de mettre en place une authentification à deux facteurs, de gérer les politiques globales et l’administration basée sur les rôles, de superviser les licences et de suivre les dates de renouvellement à venir via une seule interface intuitive. L’approche de Sécurité Synchronisée unique de Sophos empêche les violations et automatise la réponse aux incidents en intégrant la gamme complète de solutions endpoint, network et Cloud de Sophos, pour permettre de réduire les risques, d’augmenter la visibilité et d’améliorer le rendement (ROI) de votre stratégie de sécurité globale.