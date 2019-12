Nutanix nomme Thomas Rollin au poste de Director Global Accounts EMEA

décembre 2019 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination de Thomas Rollin au poste de Director Global Account pour la région EMEA. Il se concentrera sur l’amélioration des prestations de services auprès des comptes mondiaux de l’entreprise, l’accélération de la croissance des ventes et l’apport de conseils de confiance.

A ce poste, Thomas Rollin remplace Jonathan Gosselin qui a quant à lui été nommé à la direction des ventes de la région Europe du Sud au titre de Senior Director of Sales.

Au sein de NetApp, Thomas Rollin était chargé de stimuler les ventes, d’offrir des expériences clients exemplaires et de développer les engagements et les relations de l’entreprise auprès des dirigeants en se positionnant comme un conseiller de confiance pour leurs activités.

En rejoignant Nutanix, Thomas Rollin va travailler avec les clients internationaux pour identifier les solutions les mieux adaptées à ces comptes. Il s’agira notamment de fournir des solutions et des services qui peuvent s’étendre sur plusieurs zones géographiques, répondre à différents besoins en matière de conformité et libérer des opportunités hybrides et multi-cloud.