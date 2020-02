Solution LuJam est disponible

février 2020 par Marc Jacob

Le Français NUI propose LuJam présentée sous trois versions, s’adressant aux entreprises très petites, petites, moyennes ou grandes, travailleurs indépendants, particuliers. Le concept à l’origine du produit est d’appliquer un filtrage global et proactif à la porte d’accès du réseau de l’entreprise.

La solution LuJam ne se substitue pas aux classiques logiciels antivirus : elle couvre l’ensemble des équipements informatiques d’une entité (TPE, filiale, agence, grande entreprise...) : ordinateurs, appareils portables personnels, tablettes.

LuJam est disponible en trois versions :

VERSION 1 : via la Machine virtuelle (VM) LuJam : jusqu’à 256 utilisateurs à protéger par machine virtuelle. Plusieurs machines virtuelles possibles au-delà (aucun coût).

VERSION 2 : via un Nano-ordinateur mono-carte Raspberry Pi 3 (boîtier à acheter)

Fonctionnement avec les solutions VM et Raspberry : un utilisateur, un rançongiciel, un virus, un ver informatique ont tous un besoin commun : une connexion fonctionnelle et inconditionnelle à Internet. La VM reçoit des mises à jour presque en temps réel des sites fraîchement créés ainsi que des listes noires de sites sensibles grâce à un abonnement chez Farsight Security. C’est le seul coût pour son maintien en condition opérationnelle, ce qui représente moins de 0,23 centimes/jour (via NUI).

Plusieurs modules de sécurité sont inclus dans le package : Open VAS, osquery, blocage de publicité, wifi scanner, etc.).

Le boîtier agit comme une police aux frontières. Si une demande cible un site malicieux, elle n’aboutira pas et renvoi vers une page de mise en garde. L’incident est consigné dans un journal. S’il existe pour l’entreprise un besoin légitime de mettre un site « délicat » en liste blanche, par un processus de validation le responsable peut confirmer ou infirmer cette dérogation.

L’utilisateur final, selon ses aptitudes informatiques peut choisir ce qui lui convient le mieux. Les TPE/PME, les travailleurs en télétravail, les succursales etc. opteront très probablement, pour une VM (Virtual Box, VMware, QEMU...) NUI certifie que dans les 15 minutes de la mise en route de LuJam 95% des risques liés à la cybercriminalité sont sous contrôle. A savoir :

• Le Hameçonnage

• Les Logiciels malicieux,

• Les Téléchargements furtifs et faux sites de téléchargements

• Les Virus, les Vers informatique

• Les Rançongiciels

• La Vulnérabilité de type Jour 0 (zero day)

• ...

VERSION 3 : C’est la solution la plus simple et elle est sans investissement. La FreeBox Delta intègre depuis octobre 2019 la capacité d’héberger la solution NUI. « A ma connaissance, la Delta de Free est la seule box qui dispose de cette capacité. Une fois l’installation réalisée, tous les appareils connectés au réseau sont protégés, » explique Jimmy Pierre. Il y aurait actuellement un parc de 100 000 FreeBox Delta en activité.

Raspberry Pi 3B Machine virtuelle PC Machine virtuelle FreeBox Delta

Architecture ARM Architecture x86 Architecture aarch64

Acquisition du Raspberry Machine gratuite Machine gratuite

Prix :

En passant par une Machine Virtuelle ou une Freebox Delta : 6 € / utilisateur / mois

En passant par un boîtier Raspberry : 6 € / utilisateur / mois + le boîtier Raspberry à 70 €/mois