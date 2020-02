Mailinblack lance son application mobile

février 2020 par Marc Jacob

Mailinblack lance une application mobile. L’application Mailinblack a été pensée pour accompagner et répondre aux besoins des entreprises en toutes circonstances.

Les téléphones portables sont l’outils informatiques instantanés par excellence. Avec Mailinblack, l’utilisateur devient acteur de la sécurité informatique, et grâce à cette application, il peut utiliser la solution en toute mobilité. Avec les notifications, impossible de passer à côté d’un message important quelles que soient les circonstances (déplacement, rendez-vous, télétravail...).

Avec cette application mobile, les utilisateurs peuvent gérer leurs emails et leurs expéditeurs de la même manière que sur leur interface web. Ils sont informés en temps réel dès qu’un nouvel email est stoppé par Mailinblack grâce aux notifications. Ludique, intuitive et facile à prendre en main, son design offre tout le confort d’utilisation possible !

Alors que la protection des données et des utilisateurs prend une place majeure dans la société, Mailinblack développe une technologie visant à protéger l’Homme des potentiels travers des autres technologies. L’IA permet d’augmenter l’intelligence humaine et d’apporter le contrôle en permettant la décision.