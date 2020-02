Nutanix Karbon 2.0 pour Kubernetes est lancé

février 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce la disponibilité de Nutanix Karbon 2.0, enrichi de nouvelles fonctionnalités qui permettent de simplifier différents aspects du déploiement et de la gestion de Kubernetes, dont l’intégration de Nutanix Prism, la prise en charge des environnements air gapped et la mise à jour instantanée de Kubernetes.

Lancé initialement en avril 2019, Karbon est inclus dans Nutanix AHV, sa solution de virtualisation professionnelle, native et intégrée, Enterprise Cloud OS. C’est un élément clé de la stack de Nutanix, qui offre une infrastructure hyperconvergente facilement scalable, un stockage pour les conteneurs, l’automatisation de la charge de travail, ainsi que le monitoring et l’observabilité. Les nouvelles fonctionnalités de la version 2.0 de Nutanix Karbon comprennent :

• Intégration avec Nutanix Prism

Les utilisateurs peuvent accéder aux capacités de Karbon via l’interface utilisateur de la plateforme Nutanix Prism Central. Il est maintenant possible d’utiliser une configuration existante de Prism Central alliée à un Active Directory (AD) et d’ajouter à Prism des utilisateurs en lecture seule pour leur permettre l’accès à Karbon.

• Prise en charge des environnements air gapped

Les clients peuvent désormais déployer des clusters Kubernetes dans des environnements ou des sites physiquement isolés. Les déploiements traditionnels de Kubernetes sont difficiles à réaliser dans des environnements sécurisés et isolés, car ils nécessitent généralement le téléchargement de divers conteneurs à partir de registres sur Internet. Comme les environnements sécurisés et isolés (air-gapped) n’ont pas accès à l’internet, la méthode traditionnelle de déploiement de Kubernetes n’est pas réalisable. Avec Karbon 2.0, les clients de Nutanix peuvent ainsi télécharger une solution packagée et sécurisée à partir du portail de Nutanix et la déployer sur leurs environnements Nutanix « air-gapped ». Ce paquet contient tous les conteneurs nécessaires pour déployer et gérer un cluster Karbon, permettant à ces environnements sécurisés d’utiliser Kubernetes.

• Mises à jour instantanées de Kubernetes

Les utilisateurs peuvent désormais lancer des mises à jour en un clic pour améliorer la version de Kubernetes fonctionnant sur leur cluster. La mise à jour des clusters Kubernetes a été considérablement simplifiée, car elle peut désormais être effectuée sans avoir à redéployer les clusters ou les applications.

La gestion du cycle de vie de Kubernetes a traditionnellement été l’un des aspects les plus difficiles dans l’exploitation de grands environnements. Avec la possibilité de mettre à jour votre version de cluster Kubernetes, en plus des mises à jour du système d’exploitation disponibles depuis la version 1.0, il est plus facile d’anticiper les vulnérabilités de sécurité de Kubernetes dans votre environnement Karbon.

Nutanix est un membre investi de la Cloud Native Computing Foundation et un sponsor officiel du KubeCon qui se déroulera à Amsterdam le 30 mars 2020.