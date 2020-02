Société Générale lance la start-up OPPENS, Le coach sécurité des entreprises

février 2020 par Marc Jacob

La sécurité informatique est devenue un enjeu majeur des entreprises : cyber-escroquerie, vol de données, rançonnage, sabotage de site d’e-commerce, etc. Cela touche toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur activité et de leurs revenus. Par manque de ressources et de moyens financiers, les TPE/PME sont souvent mal protégées contre ces risques menaçant leur intégrité, leur image et leur compétitivité . Selon un rapport du Cabinet Forrester**, plus de 60 % des entreprises françaises de taille moyenne ont été victimes d’un cyber-incident en 2018.

La cybersécurité est ainsi un sujet de préoccupation pour les dirigeants qui l’évoquent de plus en plus fréquemment dans la relation privilégiée qu’ils ont avec leur conseiller bancaire. OPPENS est né de ce constat, avec pour objectif de mettre l’expertise de cybersécurité de la banque aux services des TPE/PME.

« Oppens.fr » : un « Coach Sécurité » pour les entreprises qui n’ont pas les compétences en interne.

OPPENS est aujourd’hui le premier acteur en France à proposer une approche spécifique et complète aux TPE/PME. La start-up les aide à mieux comprendre les risques et évaluer leur vulnérabilité à travers un parcours, simple et personnalisé en seulement 3 étapes :

• une ÉVALUATION de leur niveau en cybersécurité via un auto diagnostic en ligne gratuit sur 5 thématiques : mot de passe, protection des données, sensibilisation des collaborateurs, sécurisation des appareils, protection des sites web,

• des RECOMMANDATIONS gratuites sur les axes prioritaires identifiés lors du diagnostic,

• un ACCOMPAGNEMENT avec un catalogue de produits et services principalement français et européens sélectionnés et testés par les experts Société Générale, et distribués via « Oppens.fr ». En complément OPPENS peut leur proposer aussi des solutions inédites construites sur-mesure avec ses partenaires, ou exclusives c’est-à-dire habituellement disponibles uniquement pour les grandes entreprises.

*OPPENS est une filiale à 100% de Société Générale

**Rapport cyber-sinistres Forrester / Hiscox 2018