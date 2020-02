STEPHYA devient partenaire Premier Software de Schneider Electric sur le marché français

février 2020 par Marc Jacob

Dans un contexte de transformation digitale, ce partenariat a pour objectif de proposer un outil de pilotage de datacenter complet et facile d’utilisation tout en répondant aux usages d’aujourd’hui. Il s’agit de mettre à la disposition des clients un large éventail de services dédiés à la gestion de leurs infrastructures physiques et à l’exploitation de ces derniers.

Si STEPHYA propose une offre de service complète en mode SaaS dédiée aux datacenters, cette certification et ce nouveau statut de partenaire Premier permet à l’entreprise d’accéder à la solution en mode Cloud EcoStruxure IT de Schneider Electric. EcoStruxure IT permet l’analyse dynamique des ressources critiques, impactant l’intégrité et la disponibilité d’un environnement informatique, notamment grâce à sa capacité à formuler des recommandations concrètes en temps réel en vue d’optimiser le rendement des infrastructures et de réduire les risques. Désormais, les services STEPHYA sont accessibles depuis la suite logicielle EcoStruxure IT afin de garantir aux utilisateurs une véritable agilité des équipes et une plus grande réactivité afin de leur assurer une haute disponibilité et efficacité opérationnelle.