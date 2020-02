ARIANE.NETWORK obtient les certifications ISO 27001 et HDS pour son datacenter Fil d’ARIANE

février 2020 par Marc Jacob

Cette double certification vient attester du haut niveau de protection dont bénéficient les clients et partenaires hébergés dans le datacenter Fil d’ARIANE implanté à Albi (Tarn), au cœur de la région Occitanie.

Une activité Hébergement officiellement reconnue

Délivrée par l’AFNOR, la certification ISO 27001, référence internationale en matière de sécurité de l’information, couvre tous les aspects des activités d’hébergement au sein du datacenter albigeois. Sont concernées : les infrastructures physiques, l’organisation des sites et la gestion des accès, les compétences des personnels, les modes de communication et d’exploitation ainsi que les systèmes de sauvegarde ou de reprise d’activité, en cas d’incidents.

Avec la certification HDS – référentiel d’excellence pour les données de santé - le datacenter Fil d’ARIANE rejoint le cercle restreint des sites français habilités à accueillir les données à caractère personnel et sensibles des professionnels et structures de santé.

La démarche, engagée il y a un an, repose sur la mise en œuvre et le pilotage efficient d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) au sein de l’entreprise, dans le cadre posé par la norme. Elle permet une identification pertinente des menaces, une maîtrise des risques associés et la mise en œuvre des mesures de protection et de contrôles appropriés pour garantir le plus haut niveau de sécurité des données.

La certification s’inscrit dans un processus d’amélioration continue pour gagner en efficacité, en performance et en fiabilité afin d’apporter au quotidien toujours plus de sûreté aux services attendus par les clients.

Un gage de confiance renforcée

L’obtention des certifications ISO 27001 et HDS marque la volonté d’excellence, le haut niveau d’exigence et l’engagement fort en faveur de la haute qualité de service en matière de sécurité des données des clients : des valeurs fondatrices et pérennes au cœur de la stratégie d’entreprise.

Elle confirme toute l’expertise et la capacité opérationnelle de l’opérateur à garantir la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données stockées, au regard des exigences clients et réglementaires.

Cette double certification ISO 27001 et HDS constitue aujourd’hui un véritable gage de confiance renforcée dans un monde où la protection des données est devenue un enjeu majeur.