SmartCollect® SC² associe gestion des données de mesure numérique et système SCADA

juillet 2021 par Marc Jacob

Le sujet des mesures, de l’accès et du stockage sécurisés des données correspondantes, ainsi que de leur visualisation et analyse, pose des difficultés croissantes. Cela est notamment dû à des procédures informatiques de plus en plus strictes, à la complexité croissante des infrastructures et aux impératifs de protection des données. Tout cela s’inscrit en outre dans le contexte d’une dynamique de marché numérique rapide.

Camille Bauer Metrawatt présente le logiciel IHM/SCADA SmartCollect® SC², qui offre une méthode conviviale pour gérer les données. Contrairement à d’autres logiciels SCADA de cette catégorie, SmartCollect® SC² repose sur une plateforme ultramoderne, avec une interface web 2D/3D visuellement attrayante. Sa simplicité, ses fonctionnalités, sa souplesse et son rapport qualité-prix sont autant d’arguments en sa faveur.

Présentation de l’architecture système

Cette IHM web ne nécessite aucune architecture client-serveur complexe. L’avantage est évident : l’utilisateur garde la main sur la sécurité de l’infrastructure informatique, et celle-ci n’est pas affectée par la façon dont un logiciel utilisateur accède à l’IHM. L’utilisateur exécute l’application via WebGUI, et l’application est surveillée à l’aide d’un contrôle d’accès basé sur les rôles et d’un journal d’audit. Selon la configuration du client, les données de mesure sont stockées en toute sécurité sur un serveur, localement ou dans le cloud, et récupérées pour visualisation par l’IHM web côté front-end. De nombreux protocoles de communication courants sont en outre disponibles pour l’intégration des systèmes.

L’architecture système est compatible avec l’ensemble des données de mesure, et peut les visualiser et communiquer avec des systèmes de niveau supérieur le cas échéant.

Les fonctionnalités innovantes sont au coeur de SmartCollect® SC². Par exemple, les vues d’ensemble de l’infrastructure des données de mesure peuvent être affichées dans des graphiques en 2D ou 3D ainsi que dans des schémas unifilaires. Un tableau de bord permet également d’étudier l’évolution des données de mesure importantes, de les analyser grâce à des fonctions de zoom synchronisé et d’en déduire d’éventuelles tendances. Outre la visualisation des événements et des alarmes, des fonctions d’exportation des données de mesure sont disponibles. L’un des principaux avantages du logiciel est l’accès aux différents points de mesure depuis l’IHM de SmartCollect® SC² directement dans l’instance WebGUI de chaque appareil de mesure. Il est possible d’y consulter les paramètres nécessaires ainsi que d’autres données de mesure, et d’effectuer des analyses plus approfondies, voire de représenter graphiquement des processus individuels. L’accès dans les produits Camille Bauer est également protégé contre les manipulations involontaires grâce à d’autres fonctions intégrées telles que le contrôle d’accès basé sur les rôles, une liste blanche de clients, un journal d’audit, un journal système, un firmware sécurisé, une carte SD de 16 Go et le protocole HTTPS. Le client peut configurer toutes les options décrites ci-dessus de manière flexible. Des profils d’utilisateur peuvent être adaptés ultérieurement selon les besoins. De nombreuses langues sont prises en charge. SmartCollect® SC² offre aussi une option conviviale permettant de traiter un large éventail de types de données, notamment celles d’appareils et capteurs de mesure de différents fabricants, ainsi que celles de canaux virtuels. Des fonctions modernes de partage, d’instantané et de liste de lecture sont également incluses.

Toutes les données de mesure essentielles sont accessibles d’un coup d’oeil. L’affichage des données dans le tableau de bord peut être adapté aux besoins de chaque utilisateur.

Une version pour chaque scénario d’utilisation

À l’heure actuelle, quatre versions de SmartCollect® SC² permettent de couvrir différents cas d’usage. Starter Edition est le choix idéal pour les installations les plus modestes, tandis que Standard Edition, qui se décline en versions Professional et Enterprise, est recommandée pour les installations de plus de 10 points de mesure. Le logiciel est alors adapté au nombre de points de mesure et aux données de mesure requises, et conçu de manière optimale pour s’adapter au budget. De plus, l’utilisateur est guidé pendant la phase de conception de manière à ce que l’apparence du logiciel et son fonctionnement dans l’application soient clairs dès le départ. Cet avantage est considérable pour instaurer transparence et efficacité pendant la phase d’offre ou d’initialisation. Dans le même temps, le logiciel de chaque édition peut évoluer à la hausse en tenant compte des possibles adaptations et extensions à long terme. Le logiciel est utilisé dans les applications de distribution d’énergie ainsi que dans les infrastructures industrielles et commerciales. Il affiche donc une grande polyvalence dans bien des domaines, surtout lorsqu’une unité de mesure précise doit être prise en compte.