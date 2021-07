Colt lance le service SD WAN Remote Access pour favoriser l’éclosion d’un mode de travail hybride

juillet 2021 par Marc Jacob

Le nouveau service d’accès à distance est l’un des premiers à être basée sur Versa SASE et s’appuie sur le succès du service SD WAN primé de Colt pour permettre l’accès à distance sans compromettre la sécurité, l’intégrité et les performances du réseau. Elle repose également sur un modèle économique facile à adapter. Versa Networks est un partenaire clé de la solution SD WAN de Colt et est un leader reconnu dans le domaine du SD WAN sécurisé et du Secure Access Service Edge (SASE).

L’accès distant SD WAN propose aux utilisateurs un accès sécurisé aux données et aux applications dont ils ont besoin – en fonction de leur rôle ou de leur profil particulier et indépendamment de leur localisation géographique. En ajoutant l’accès à distance aux fonctions de sécurité intégrées de Colt SD WAN, les entreprises bénéficient ainsi d’une protection de bout en bout de leurs réseaux, qui peut être facilement gérée à partir d’un seul et même terminal.

C’est une nouvelle étape de la stratégie de Colt dans le SD WAN. L’objectif est de déployer une solution complète pour un travail hybride sécurisé. La sécurité en constitue l’une des pièces maitresses. Elle est intégrée et compatible SASE. A l’avenir, le travail hybride devrait en effet devenir la norme au sein des entreprises.