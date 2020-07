APRIL offre une expérience de qualité supérieure à ses clients grâce au soutien inégalé de Pure Storage

juillet 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce qu’APRIL, groupe international de services en assurances, acteur de référence et leader des courtiers grossistes en France, a adopté Pure Storage pour moderniser son infrastructure et améliorer sa performance. En choisissant Pure, APRIL a pu améliorer la rapidité de ses applications internes telles que les bases de données, les machines virtuelles et les logiciels ERP, permettant à ses clients de bénéficier d’une expérience de meilleure qualité.

Alors que le groupe traversait une période de transformation numérique, son ancienne infrastructure de stockage s’est révélée être limitée en termes de performance et de coût. Souhaitant unifier son stockage pour réduire le TCO et faciliter à la fois la réplication des données et le plan de sauvegarde, APRIL s’est mis à la recherche d’une nouvelle solution d’infrastructure agile.

Après un POC de deux mois, APRIL a déployé la technologie de Pure dans ses deux centres de données. Peu de temps après, en raison des forts gains de performance constatés, le rôle des baies s’est élargi à l’ensemble de l’infrastructure d’APRIL. Au-delà de l’efficacité et de la simplicité, Pure a impressionné APRIL par la qualité de son support. " Ce qui nous a décidé, c’est le dynamisme des équipes de Pure Storage, leur qualité d’écoute et de réactivité, que nous n’avons pas retrouvé chez d’autres fournisseurs. De plus, Pure avait l’avantage de prendre en charge la technologie NVMe et de proposer une excellente intégration avec VMware, deux atouts majeurs pour notre activité ", déclare Jean-Baptiste Orset, chef de projets production chez APRIL.

« Nous avons également constaté une forte augmentation de performance des gros volumes de données que gèrent nos filiales. Il y a eu un vrai gain de temps de traitement, et un gain de performance pour les services fournis aux clients. Cette diminution du temps de latence est en grande partie due à la technologie NVMe prise en charge par Pure Storage. », ajoute Jean-Baptiste Orset.

APRIL a également constaté un gain de temps important grâce au plug-in installé par Pure dans l’interface VMware pour automatiser les tâches. En conséquence, le temps d’administration sur VMware a été divisé par 4, ce qui permet à l’équipe d’APRIL de consacrer du temps à la réalisation d’autres tâches, notamment des nouveaux projets innovants pour répondre à des besoins futurs.

A cela s’ajoute une pression supplémentaire créée par un défi spécifique auquel le secteur de l’assurance fait face, en lien direct avec le RGPD et la sensibilité des données. La protection des données représentait donc un critère important pour APRIL. « Le fait que Pure Storage garantisse le chiffrement des données a en effet pesé dans notre décision finale », confirme Jean-Baptiste Orset.

« Nous sommes ravis d’accompagner APRIL dans son parcours de transformation numérique, et de les aider à fournir des services de qualité à ses clients », déclare Gabriel Ferreira, directeur technique France, Pure Storage. « Nous sommes fiers d’être un partenaire de confiance, qui fournit une expérience moderne des données aux entreprises qui veulent être leaders dans leur secteur, et nous nous réjouissons de soutenir APRIL dans les années à venir. »