Simatic WinCC Unified est lancé pour les contrôle-commande industriel

janvier 2020 par Marc Jacob

Siemens dévoile son système de contrôle-commande complet de conception entièrement nouvelle. Ce système de visualisation basé sur le Web se compose, dans sa version actuelle, du logiciel de visualisation Simatic WinCC Unified et de la nouvelle génération de pupitres opérateur Simatic HMI Unified Comfort.

Ce nouveau système constitue une solution pour les applications actuelles de contrôle-commande (IHM) et de supervision (SCADA) pour le contrôle et l’acquisition des données. À terme, le système de contrôle-commande bénéficiera du support de l’Industrial Edge (traitement des données au pied de la machine), du Cloud et des fonctionnalités de réalité augmentée.

L’environnement d’exploitation (runtime) du nouveau logiciel Simatic WinCC Unified dans TIA (Totally Integrated Automation) Portal est basé sur des technologies Web natives telles que HTML5, SVG et JavaScript. Le haut degré d’évolutivité de la nouvelle plateforme permet de réaliser des solutions complètes, depuis les applications pied machine jusqu’au système de supervision SCADA.

Ce nouveau système de visualisation Siemens se caractérise par son ouverture, avec des interfaces de programmation ouvertes (API), telles que TIA Portal Openness. Ces interfaces permettent par exemple une ingénierie automatisée et simplifient considérablement les échanges de données en cours d’exploitation. L’utilisateur dispose des interfaces ODK (Open Development Kit) et OpenPipe et peut d’intégrer d’autres applications dans l’interface utilisateur de WinCC Unified.

L’ingénierie est intégrée à TIA Portal, un environnement offrant des langages de programmation modernes et assurant des flux de données continus. Une fois créés, les composants peuvent être réutilisés sur toutes les plateformes, qu’il s’agisse d’un pupitre opérateur ou d’un PC, ou encore en tant qu’application dans les environnements Cloud et Edge. Le runtime de WinCC Unified est accessible via un navigateur Internet actuel, sans installation de plug-ins.

Dans sa première version, WinCC Unified est disponible pour les solutions basées sur des pupitres opérateur et des PC. Les versions ultérieures permettront également l’utilisation de WinCC Unified dans les environnements Edge et Cloud.