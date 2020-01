Citrix et FireEye lancent un outil de détection des failles en rapport avec la vulnérabilité CVE-2019-19781

janvier 2020 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. et FireEye Inc. lancent un nouvel outil de détection des failles en rapport avec la vulnérabilité CVE-2019-19781 annoncée précédemment, qui affecte certaines versions de Citrix Application Delivery Controller (ADC), Citrix Gateway, et deux anciennes versions de Citrix SD-WAN WANOP.