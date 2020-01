Mailinblack annonce le lancement de nouveautés produit en IA et Mobilité

janvier 2020 par Marc Jacob

La protection des systèmes d’information et des données est aujourd’hui un véritable enjeu pour des entreprises de plus en plus dépendantes de leurs outils numériques. En tirant parti des réseaux sociaux et des objets connectés, les hackers ont aujourd’hui accès à plus de données. Leur capacité de calcul est de plus en plus avancée, et grâce aux algorithmes de Machine Learning et aux outils d’automatisation (techniques telle que le Deep Fake, la génération automatique de texte de qualité égale à celle d’un humain), la sophistication des attaques est de plus en plus poussée. Elles sont plus nombreuses, plus performantes et personnalisées, et leurs conséquences peuvent être fatales aux entreprises non préparées : vols ou pertes de données, pertes financières, indisponibilité des systèmes informatiques - l’été dernier, 120 hôpitaux ont été perturbés par un ransomware pendant près d’une semaine. Pour lutter contre ces menaces, Mailinblack lance aujourd’hui deux innovations majeures :

• L’intégrations d’algorithmes d’Intelligence Artificielle de pointe dans son moteur de détection des menaces par email, pour une refonte technologique en profondeur

• Une application mobile (sur iPhone et Android) donnant un contrôle immédiat et permanent à ses utilisateurs pour combiner les besoins de réactivité avec une sécurité sans compromis