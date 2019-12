Silver Peak renforce sa collaboration avec Ciena

décembre 2019 par Marc Jacob

Silver Peak annonce le renforcement de sa collaboration avec Ciena, en réunissant la virtualisation des fonctions réseau (NFV) de Silver Peak et l’équipement universel pour les locaux clients (uCPE) de Ciena, dans le but de créer de nouveaux modèles de prestation de services pour les fournisseurs de services de communications (CSP) qui offrent une flexibilité accrue aux entreprises clientes mondiales. La plateforme Unity EdgeConnect™ SD-WAN de Silver Peak réunit de façon exceptionnelle le SD-WAN, le routage, la segmentation et l’optimisation WAN en une seule instance logicielle NFV qui fonctionne sur les plateformes Ciena 3906 et 3926, créant ainsi la base d’un réseau WAN moderne et orienté métier.

Le NFV EdgeConnect de Silver Peak, pris en charge par la capacité de Ciena d’héberger de multiples fonctions de réseau virtuel (VNF) et des services de connectivité Ethernet, permet aux CSP d’offrir aux moyennes et grandes entreprises une gamme pratiquement illimitée de services de connectivité et de services gérés SD-WAN améliorés, facilitant ainsi la génération de nouvelles sources de revenus plus rapidement.

Les entreprises qui opèrent dans plusieurs pays peuvent désormais remplacer les anciens routeurs de périphérie, pare-feux et équipements d’optimisation WAN matériels par des services gérés clés en main qui intègrent des fonctionnalités avancées de SD-WAN, de routage, de segmentation et d’optimisation WAN dans un seul VNF EdgeConnect de Silver Peak, lequel est compatible avec les pare-feux tiers avancés et les NFV de gestion unifiée des menaces (UTM) des partenaires de sécurité de Silver Peak - le tout géré et hébergé de manière centralisée sur une plateforme Ciena unique, fiable et sécurisée, chez le client ou en périphérie du réseau. Les plateformes Ciena 3906 et 3926, de classe opérateur et éprouvées dans la pratique, sont des CPE compacts et intelligents optimisés pour une connectivité Ethernet de 1 et de 10 Gigabit, respectivement.