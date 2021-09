Siemens et Zscaler proposent des solutions de sécurité intégrées « Zero trust » pour le secteur OT/IT

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Siemens et Zscaler, Inc. s’associent pour permettre aux clients d’accéder en toute sécurité aux systèmes et applications de technologie opérationnelle (OT) du réseau de production depuis leur lieu de travail - qu’ils soient au bureau ou qu’ils travaillent à distance.

Pour s’assurer que le réseau OT n’est pas exposé à un potentiel de menaces accru, Siemens et Zscaler ont développé le concept de « défense OT en profondeur » sécurisé par une architecture Zero Trust. Basé sur le principe de « l’accès au moindre privilège », l’approche Zero Trust n’autorise que l’accès à une application spécifique sur la base de l’identité et du contexte vérifiés de l’utilisateur. En combinaison avec les mécanismes de sécurité OT existants, tels que les pare-feux, cette approche permet de mettre en œuvre un concept d’accès granulaire, tout en répondant aux hautes exigences de disponibilité et de continuité d’activités des usines de production.

Ceci est rendu opérationnel par l’installation du connecteur d’applications pour le service d’accès à distance basé sur le cloud, Zscaler Private AccessTM (ZPATM) sous forme de conteneur Docker, dans la plateforme de traitement local Siemens Scalance LPE, créant ainsi une solution d’accès pour les environnements industriels. La gestion centralisée dans la plateforme Cloud Zscaler Zero Trust ExchangeTM et l’utilisation de connexions sortantes facilitent une configuration plus restrictive des règles de pare-feu existantes, et réduisent les coûts d’exploitation pour l’administration et la surveillance. Les systèmes existants peuvent également être mis à niveau avec la solution Zero Trust Exchange. Cette offre est désormais disponible pour les clients par l’intermédiaire de Zscaler et Siemens.