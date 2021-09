DSD élargit son offre de sécurité avec les solutions EDR de ReaQta, fournies directement à partir de la plate-forme DSD

septembre 2021 par Marc Jacob

DSD élargit son offre de sécurité avec les solutions Endpoint Detection and Response du spécialiste de l’EDR ReaQta. Ces solutions permettent aux partenaires de DSD d’offrir à leurs clients des capacités de détection et de réponse avancées, sans avoir besoin de connaissances spécialisées. Par exemple, l’approche innovante de ReaQta intègre les derniers algorithmes d’IA pour automatiser et simplifier le processus de détection et de réponse aux nouvelles menaces.

Dès aujourd’hui, les solutions ReaQta-EON et ReaQta-Hive sont disponibles pour les partenaires DSD qui peuvent les acheter directement sur la plateforme de distribution numérique. ReaQta-Hive est disponible pour les partenaires DSD en tant que solution tout-en-un : ReaQta Hive Pro MKB. Cette version exclusive est livrée avec Hive Brain et Hive Dashboard, sans frais d’installation supplémentaires. Les frais d’installation uniques sont pris en charge par DSD et ReaQta.

ReaQta-EON et ReaQta-Hive livrés directement depuis la plateforme DSD ReaQta-EON surpasse l’antivirus traditionnel en offrant une protection complète des points de terminaison et une protection en temps réel contre les menaces contemporaines. ReaQta-EON convient aux entreprises qui ne sont pas encore prêtes à passer à une solution EDR complète, mais qui souhaitent une protection supérieure à celle d’un antivirus traditionnel.

À contrario, ReaQta-Hive est une solution EDR complète qui offre une visibilité sur tous les points de terminaison du client final. Les moteurs ReaQta-Hive analysent en temps réel l’ensemble de l’infrastructure d’une entreprise pour détecter la présence d’indicateurs de compromission (IOC), de binaires et de comportements spécifiques, ainsi que les menaces dormantes, les logiciels malveillants en mémoire et sans fichier.

Visibilité à 360° avec Nano-OS

ReaQta-Hive utilise le Nano-OStm propre à ReaQta, rendant la solution indépendante de tout OS (système d’exploitation) existant. Le Nano-OS offre une visibilité approfondie des processus et des applications en cours d’exécution sur les points de terminaison. Il réside dans la couche de l’hyperviseur et protège les points de terminaison depuis l’extérieur du système d’exploitation. Il est également invisible pour les attaquants et ne peut être désactivé par ces derniers.

ReaQta-Hive est disponible en version cloud ou sur site, ce qui rend la solution intéressante pour les grandes entreprises.