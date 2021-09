McAfee lance un Indice de Protection des internautes

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

McAfee annonce une protection en ligne holistique à l’échelle mondiale avec un nouveau service de protection de l’identité proposé par le McAfee Protection Center, un indice de protection personnalisé, et une application de sécurité mobile tout-en-un, offrant une protection de la vie privée et de l’identité à plus de 28 millions de clients McAfee Total Protection et McAfee LiveSafe.

Ces nouveautés reflètent un changement majeur dans la stratégie de l’entreprise, qui consiste à proposer un service de protection en ligne intégré et intuitif pour protéger les internautes plutôt que des produits ponctuels qui sécuriseraient les appareils.

Le nouvel indice de protection de McAfee est disponible pour plus de 28 millions de clients McAfee dans 18 pays et devrait s’étendre à 32 pays d’ici fin 2021. Il mesure la puissance de la sécurité des consommateurs et fournit des recommandations personnalisées pour les aider à corriger les failles, à remédier aux violations de données et à améliorer la protection globale. Plus l’indice est élevé, plus l’internaute est en sécurité.

Ce service permet notamment de :

• Voir quel est son niveau de sécurité en ligne : mesurer la puissance de sa protection en ligne grâce à une évaluation en temps réel.

• Protéger les éventuelles failles : le suivi personnalisé aide à améliorer la sécurité en ligne globale et à remédier aux violations de données potentielles.

Pour que les internautes se sentent maîtres de leur vie privée, de leur identité et de leur sécurité en ligne, il est essentiel que les fonctionnalités de protection soient intégrées et reliées entre elles sur toutes les plateformes, plutôt qu’au moyen d’applications ou d’expériences distinctes qui ne communiquent pas.

Le service de protection en ligne de McAfee comprend des expériences repensées et interactives pour les PC Windows, les appareils Android et iOS, mais aussi pour tout navigateur web.

Le nouveau service de protection de l’identité, McAfee Identity Protection Service, a été lancé dans 18 pays et devrait s’étendre à 32 pays d’ici la fin de l’année 2021. Il offre à plus de 28 millions de clients McAfee Total Protection et McAfee LiveSafe la possibilité de savoir si leurs informations personnelles, telles que les informations relatives aux comptes bancaires et aux cartes de crédit, se trouvent sur le dark web.

Principales caractéristiques de l’offre :

• Une protection proactive et adaptée pour guider les utilisateurs vers les meilleurs choix en matière de prévention et les tenir au courant si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

• La détection anticipée permet aux utilisateurs de bénéficier de délais de détection en moyenne 10 mois plus tôt que les services de surveillance similaires et de devancer les violations de données avant qu’elles ne deviennent un problème d’usurpation d’identité.

• Une surveillance étendue qui apporte des avantages aux utilisateurs dans plusieurs pays. Les informations personnelles pouvant actuellement être surveillées par McAfee comprennent les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les numéros de sécurité sociale (aux États-Unis uniquement). D’ici fin 2021, ce contrôle devrait inclure d’autres identifiants, notamment les numéros d’identification gouvernementaux, les numéros de carte de crédit et de compte bancaire, les informations de passeport, etc.

McAfee propose aussi un nouveau portail, le McAfee Protection Center, qui permet aux utilisateurs de protéger leurs informations personnelles et leurs comptes en ligne depuis n’importe quel appareil et n’importe quel navigateur web. Le McAfee Protection Center est accessible à tout moment et en tout lieu via un abonnement à McAfee Total Protection ou McAfee LiveSafe.

McAfee a également entièrement repensé son application mobile pour offrir aux utilisateurs une sécurité tout-en-un, avec une protection avancée de la vie privée et de l’identité, où qu’ils se trouvent. Au lieu d’applications séparées qui donnent l’impression d’être ajoutées, la nouvelle application mobile protège les données personnelles et la vie privée des utilisateurs, et offre une sécurité dans une solution unique et intégrée. L’application Android est désormais disponible dans 145 pays, dont l’Inde, la Russie et l’Italie. L’application iOS, ainsi que la disponibilité dans d’autres pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie, devraient suivre dans le courant de l’année.

L’application McAfee Security offre aux consommateurs une protection tout-en-un, pour un nombre maximum de 5 téléphones, PC ou tablettes.

L’application permet notamment de :

• Protéger les données et l’emplacement grâce à une connexion Wi-Fi chiffrée.

• Surveiller et alerter les utilisateurs lorsque leurs informations personnelles sont trouvées sur le dark web.

• Protéger contre les liens et sites web malveillants et les tentatives d’hameçonnage.

• Envoyer en temps réel des alertes avant qu’un internaute ne se connecte à des réseaux dangereux.

• Rappeler les mises à jour (iOS uniquement)

Les utilisateurs recevront directement la mise à jour de leurs applications McAfee Security pour profiter des fonctionnalités de protection avancées, notamment le VPN et la protection de l’identité, sans frais supplémentaires. Toutefois, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour tous les appareils et tous les lieux.

Le système McAfee Secure VPN est, quant à lui, désormais automatisé et intégré au service de protection en ligne, ce qui permet aux utilisateurs de protéger leurs informations personnelles plus facilement que jamais lorsqu’ils ne sont pas chez eux. En chiffrant leurs connexions Internet, les utilisateurs peuvent ainsi protéger leurs cartes de crédit et leurs données personnelles des regards indiscrets sur les réseaux Wi-Fi publics.

• Protection automatique - Sur les appareils Windows Home/Pro, Android et iOS, le service McAfee Secure VPN aide les internautes à préserver leur vie privée. En effet, le VPN peut s’activer automatiquement sur les réseaux Wi-Fi publics, protégeant ainsi les informations d’identification des comptes, les habitudes de recherche, etc.

• Protection intégrée - Sur Android et iOS, les utilisateurs n’ont plus besoin d’installer une application supplémentaire pour la protection VPN, car la solution McAfee Secure VPN est désormais intégrée à leur application de sécurité mobile.

• Tout au long de cette année, McAfee a investi dans le développement de nouveaux emplacements de serveurs dans le monde entier afin qu’il y en ait toujours un à proximité. D’ici la fin de l’année 2021, les clients de McAfee Secure VPN pourront se connecter à des serveurs dans 50 pays à travers le monde, ainsi que dans 14 régions aux États-Unis et 3 au Canada.

Tarifs et disponibilité

Les prix des produits sont les suivants :

•McAfee Antivirus Plus - 10 appareils : 59.95 euros

•McAfee Total Protection - 1 appareil : 69.95 euros

•McAfee Total Protection - 5 appareils : 89,95 euros

•McAfee Total Protection - 10 appareils : 99,95 euros

•McAfee LiveSafe - nombre d’ppareils illimité : 99,95 euros

Les produits sont disponibles dès maintenant pour les utilisateurs, à l’exception de la nouvelle application Mobile Security qui sera lancée à la mi-octobre. Toutefois, une version préliminaire de l’application mobile peut déjà être testée en téléchargeant l’application McAfee Innovations depuis la boutique Google Play sur un appareil Android.