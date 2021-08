Shearman & Sterling conseil dans le cadre du financement senior à l’appui de la privatisation d’Iliad par Xavier Niel pour un montant de €3,1 milliards

août 2021 par Marc Jacob

Iliad est l’une des plus grandes entreprises européennes de télécommunications et souhaite profiter de cette opération pour accélérer sa croissance et poursuivre un nouveau plan stratégique axé sur la 5G et les réseaux de fibre optique.

L’équipe de Shearman & Sterling sur ce financement était dirigée par Ward McKimm (Londres/Paris), Pierre-Nicolas Ferrand (Paris-Finance), Hervé Letréguilly (Paris-Capital Markets), Philip Stopford, Rahul Chatterji et Gordon Houseman (Londres-Finance). L’équipe comprenait les collaborateurs Benjamin Marché (Paris-Finance), David St-Onge (Paris-Capital Markets), Charlie Gelbon (Paris-Finance) et Charles Filleux-Pommerol (Paris-Tax), les collaboratrices Chantelle Dovey et Katherine McAlinden (London-Finance). Thomas Donegan, associé et Kristina Killick, collaboratrice (Londres-Financial Institutions Advisory) intervenaient sur les aspects règlementaires.

Iliad était conseillé par Bredin Prat sur les aspects M&A, Goodwin et Kirkland & Ellis sur les aspects de financement.