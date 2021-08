Stormshield obtient le label Cybersecurity Made in Europe de l’ECSO

août 2021 par Marc Jacob

Sensibiliser à la valeur stratégique des entreprises de cybersécurité européenne fiables

Ce label, qui récompense les entreprises développant leurs produits et services en respectant le référentiel de l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité), comporte de nombreux critères de sécurité à respecter tels que des exigences en termes de security-by-design, de transparence, de moindre privilège (composant fondamental des référentiels Zero Trust) ou encore de continuité de service.

Pour Stormshield, cette nouvelle labélisation, qui fait référence à des exigences élevées en matière de sécurité, vient s’inscrire dans une démarche continue de qualification et de certification assurée par l’éditeur auprès des autorités européennes. Cybersecurity Made in Europe vient ainsi compléter la liste des labels dont bénéficient déjà les solutions Stormshield, comme les agréments OTAN Restreint ou UE Restreint, les certifications EAL3+ et EAL4+ des Critères Communs, les Visas de Sécurité de l’ANSSI ou encore les qualifications espagnoles « Producto CCN Aprobado » et « Producto CCN Cualificado ».

L’association ECSO, qui représente l’écosystème de sécurité au niveau européen, a pour objectif de coordonner la protection du marché unique du numérique européen et à terme, de soutenir le développement de la souveraineté numérique et de l’autonomie stratégique de l’Europe.