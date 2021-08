BlackBerry lance un nouveau programme "Protect & Earn"

août 2021 par Marc Jacob

Les récents événements ont montré le danger concret et sérieux que représente une attaque par ransomware. Dernièrement, les violations très médiatisées menées par les hackers appartenant aux groupes REvil, Conti ou encore Darkside illustrent à quel point il est important de disposer des bons outils pour détecter rapidement ces attaques et protéger les entreprises. Les partenaires de BlackBerry sont aujourd’hui plus que jamais essentiels pour fournir des solutions d’Intelligence Artificielle complètes à leurs clients, afin de les accompagner dans leur défense contre le paysage croissant de menaces. En contrepartie, BlackBerry a lancé son tout premier programme partenaires afin de les récompenser pour leurs efforts continus.

Pour toutes ventes qualifiées, les partenaires pourront recevoir un bonus en plus de leurs avantages liés au BlackBerry Partner Program. Ce programme s’applique aux contrats incluant les solutions holistiques et la suite cyber prevention-first de BlackBerry, à savoir les solutions Unified Endpoint Security (UES), Unified Endpoint Management (UEM) ou Critical Event Management (CEM).

Protect & Earn est un programme d’incitation d’une période de 11 mois ouvert aux partenaires BlackBerry certifiés dans plusieurs modèles de transaction, incluant les fournisseurs de solutions (VAR et SI) et les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) aux niveaux Gold, Platinum et Émeraude. Les partenaires recevront tous les informations complémentaires sur ce programme directement de leur BlackBerry Channel Account Manager.

Développer ensemble

BlackBerry s’engage à soutenir son réseau de partenaires grâce à des formations continues, des ressources de développement du secteur et du marché. « Nous voulons servir d’extension à l’équipe de vente de nos partenaires, car nous poursuivons tous le même objectif : protéger les clients finaux, les terminaux et les entreprises contre les cyberattaques. Pour nous, il s’agit de s’aligner étroitement et de collaborer avec nos partenaires pour leur fournir les bons outils, les bonnes informations et le bon support pour mener à bien leur travail. C’est ainsi que nous nous développons ensemble », explique Colleen McMillan, WW VP Channel Sales.

En plus de ce nouveau programme, BlackBerry offre déjà de nombreux avantages exclusifs à son réseau de partenaires ; la possibilité de participer à des formations commerciales et techniques, au développement du marché et à des programmes de fournisseurs de services agréés pour qu’ils puissent développer des activités rentables et différenciées dédiées à la cybersécurité.

Les inscriptions sont ouvertes et les partenaires peuvent d’ores et déjà contacter leur responsable channel BlackBerry pour s’inscrire.