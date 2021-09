Sewan annonce l’acquisition d’Ikoula

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Acteur historique des serveurs dédiés, de l’infogérance et du Cloud, Ikoula compte plus de 6 600 clients répartis dans 60 pays pour un chiffre d’affaires 2020 de 8 millions d’euros. Employant une soixantaine de collaborateurs experts, basés à Boulogne-Billancourt (92) et Reims (51), l’hébergeur possède en outre ses propres Datacenters situés en France, à Reims (51) et Eppes (02), ainsi que des filiales aux Pays-Bas et en Espagne. Sa solution de Cloud Computing, appelée CloudIKOULAONE, est par ailleurs disponible sur 3 continents (Asie, États-Unis et Europe).

Au-delà d’un parc de clients élargi et d’un appui supplémentaire dans son déploiement international, cette acquisition va permettre à Sewan de s’appuyer sur les infrastructures, les produits et les collaborateurs d’Ikoula, pour renforcer son offre de services spécifique à l’hébergement des applications et des données critiques.