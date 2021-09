Mois de la cybersécurité : F-Secure rejoint le programme Champions 2021

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

F-Secure devient partenaire de l’initiative collaborative STOP. THINK. CONNECT 2021 et participe au programme Champions pour soutenir le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, qui fête ses 18 ans en octobre prochain. Le programme Champions rassemble les dirigeants d’entreprises, d’universités, de gouvernements et de groupes communautaires, pour sensibiliser à la sécurité et à la confidentialité en ligne.

Une étude de F-Secure récemment publiée révèle à quel point la sensibilisation à la cybersécurité joue un rôle crucial. Cette enquête internationale, menée depuis 2015, dévoile que les consommateurs se montrent de plus concernés par la cybersécurité : plus que jamais, ils sont enclins à prendre de nouvelles mesures pour se protéger *.

● 65% des internautes (contre 58% en 2015) ont déclaré se montrer plus prudents sur internet, qu’ils considèrent comme un endroit de plus en plus dangereux.

● 59% se disent de plus en plus inquiets pour la confidentialité de leurs données et adoptent de nouvelles habitudes en conséquence. Ils étaient 52% en 2015.

Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité met en avant des mesures concrètes que chacun peut prendre pour protéger ses appareils, ses données et son identité. Il s’agit notamment de :

● Prendre de bonnes habitudes en choisissant des mots de passe complexes et optant pour l’authentification multi-facteurs, tout en veillant à utiliser des logiciels sécurisés et mis à jour.

● Reconnaître et signaler les tentatives de phishing par e-mail, SMS ou chat.

● Contribuer à la sécurisation du monde virtuel en envisageant une carrière dans la cybersécurité.

* Source : Enquêtes F-Secure auprès des consommateurs menées en 2015 et 2021 au Brésil, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, n=4000 (800 personnes interrogées par pays).