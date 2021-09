SERMA Safety and Security obtient le Label Expert Cyber

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les attaques sont toujours plus nombreuses et sophistiquées et ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. Face à la multiplication des offres sur le marché, il n’est pas évident de savoir à qui s’adresser. C’est pourquoi, Cybermalveillance.gouv.fr en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, CINOV Numérique, Syntec Numérique) et avec le soutien de l’AFNOR Certification a lancé le Label Expert Cyber.

Ce label permet aux entreprises d’être accompagnées dans leur sécurité numérique par des prestataires de confiance. Il vise à reconnaître l’expertise des professionnels en sécurité numérique assurant des prestations d’installation, de maintenance et d’assistance en cas d’incident dans les domaines suivants :

• Systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;

• Téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;

• Sites Internet (administration et protection).

Ce label permet à SERMA Safety and Security de garantir auprès de ses clients :

• Un niveau d’expertise et de compétence en sécurité numérique ;

• Un conseil de qualité pour prévenir la survenue d’autres actes de cyber malveillance et sécuriser leurs installations informatiques ;

• Une conformité administrative (respect du cadre législatif et réglementaire, traitement des données personnelles conforme au RGPD, etc.) ;

• Un sens de l’intérêt général (veille et remontée d’incidents, conservation de la preuve numérique, etc.).