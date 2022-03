ServiceNow lance San Diego, la nouvelle version de sa Now Platform

mars 2022 par Patrick LEBRETON

De grandes organisations telles que British Telecom, les villes de Los Angeles et de Santa Monica ou encore Fujitsu utilisent la Now Platform pour atteindre de nouveaux degrés de productivité, d’automatisation et de flexibilité.

ServiceNow annonce la nouvelle version de sa Now Platform baptisée San Diego. Avec une expérience utilisateur améliorée et plus moderne ainsi que de nouvelles fonctionnalités de Robotic Process Automation (RPA), celle-ci est conçue pour aider les organisations à relever les défis complexes auxquels sont confrontés tous les secteurs d’activité, dans toutes les régions, et à transformer les entreprises pour une nouvelle économie.

Les entreprises s’efforcent de concevoir des méthodes de travail toujours plus agiles et conduites par les collaborateurs afin de maintenir leur productivité et leur engagement. La version San Diego de la Now Platform permet aux entreprises de gagner en productivité, de tirer profit de l’hyper-automatisation et de créer de meilleures expériences pour le nouveau monde du travail, le tout sur une seule et même plateforme.

Révolutionner le travail grâce à des expériences plus efficaces

Avec l’introduction de Next Experience dans la version San Diego de la Now Platform, ServiceNow optimise l’expérience des plus de 70 millions d’utilisateurs de la plateforme, qui utilisent quotidiennement ServiceNow pour leur travail. Les utilisateurs auront ainsi accès à tous leurs projets majeurs via les différentes applications, ce qui leur simplifiera le travail et leur permettra de focaliser leur attention sur les aspects les plus essentiels.

Next Experience propose une interface de navigation améliorée qui réunit toutes les applications en une seule expérience, tout en mettant en valeur les Favoris et l’Historique, ce qui permet aux collaborateurs de concentrer leurs efforts sur leurs activités les plus importantes.

Next Experience offre également une conception visuelle améliorée et moderne, avec une bibliothèque de composants entièrement repensée, une nouvelle iconographie, une nouvelle typographie et de nouvelles illustrations. Enfin, la personnalisation y est améliorée, notamment les préférences en matière d’accessibilité, de densité d’information et de mise en page, ainsi que le choix entre le mode clair et le mode foncé.

Grâce à 25 environnements de travail présentant une conception visuelle de nouvelle génération, donnant des aperçus grâce à des tableaux de bord et utilisant le machine learning pour attribuer des tâches et recommander la meilleure action, Next Experience aide également les utilisateurs de la plateforme à obtenir immédiatement les informations dont ils ont besoin et à accélérer l’exécution de leurs priorités. Parmi les nouveaux environnements de travail, figurent CSM Configurable Workspace, Dispatcher Workspace, HR Agent Workspace, Cloud Operations Workspace, Service Operations Workspace, et Hardware Asset Manager Workspace. Ainsi, les équipes du service client, des RH, du service externe et de I’IT peuvent répondre plus efficacement et plus rapidement aux demandes ou aux questions.

Service Operations Workspace, disponible dans un premier temps dans la version San Diego pour les équipes IT Service Management, puis pour les équipes IT Operations Management, au deuxième trimestre 2022, redéfinit la façon dont ces deux structures, auparavant séparées, peuvent collaborer au sein d’une même interface. Alors que les deux groupes étaient traditionnellement considérés comme des services distincts au sein de la DSI, Service Operations Workspace a permis leur rapprochement, offrant ainsi aux collaborateurs des expériences plus proactives et plus transparentes, et donnant aux services informatiques, tels que les agents du service d’assistance et les équipes d’exploitation, des instructions basées sur l’IA, pour les aider à résoudre rapidement les incidents.

Accélérer la valeur de l’hyperautomatisation sur une plateforme unique avec de nouvelles fonctionnalités RPA

Les entreprises sont appelées aujourd’hui à adopter de nouveaux business model digitalisés afin de répondre rapidement à l’évolution des marchés et des demandes des clients. Cependant, l’existence de systèmes d’opération non connectés ainsi que la dépendance aux centres d’excellence spécialisés créent des îlots d’automatisation, ce qui entraîne pour les collaborateurs un travail répétitif et manuel qui freine la transformation digitale des organisations.

L’hyperautomatisation représente la solution qui combine des technologies telles que le développement d’applications low-code, l’intelligence artificielle, l’intégration et la RPA pour connecter des bases de données modernes, anciennes ou non structurées et accélérer la transformation numérique.

Dans la version San Diego de la Now Platform, ServiceNow ajoute la touche finale à ses technologies existantes pour atteindre l’hyperautomatisation avec l’introduction d’Automation Engine. Automation Engine est une solution complète d’automatisation et d’intégration qui combine Integration Hub avec les toutes nouvelles capacités RPA, offrant un temps moyen de valorisation 3 fois plus rapide. Combiné à App Engine, la solution native de développement d’applications de ServiceNow, Automation Engine apporte des solutions complètes, facilement accessibles et sans aucune difficulté d’apprentissage pour les développeurs de ServiceNow, permettant aux collaborateurs d’automatiser les actions manuelles et répétitives et de se connecter à tout système, moderne ou ancien.

Automation Engine comprend également le tout nouveau RPA Hub, qui fournit un centre de commande et de contrôle centralisé pour surveiller, gérer et déployer des robots numériques, afin que les entreprises puissent automatiser toutes les tâches répétitives et manuelles, rationaliser les processus d’entreprise et aider à stimuler la productivité des collaborateurs, tout en réduisant les erreurs humaines.

RPA Hub comprend plus de 1 300 composants préexistants afin d’optimiser les initiatives d’automatisation, ainsi qu’un studio de conception RPA (RPA Desktop Design Studio), qui permet aux utilisateurs de concevoir, tester et déployer des robots avec ou sans assistance, afin de développer plus rapidement le processus d’automatisation. L’accès no code à RPA Hub est intégré à Flow Designer via le RPA Hub Spoke, ce qui permet à tout développeur ServiceNow d’exploiter RPA Hub parallèlement à Integration Hub, le tout au sein d’une interface familière.

Introduction de nouvelles solutions par secteur d’activité

Divers secteurs d’activité nécessitent des solutions dédiées pour faire progresser leurs efforts de transformation digitale. La version San Diego de la Now Platform comprend des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des banques, des assurances et des fournisseurs de télécommunications et de technologies.

Banque : ServiceNow aide les banques dans la création de processus plus transparents et reproductibles pour améliorer l’expérience du client final. Le nouveau Deposit Operations for Banking automatise les demandes courantes de chèques, d’épargne et de certificats de dépôt pour aider les employés de la banque à effectuer leur travail rapidement, et Client Lifecycle Operations for Banking gère les processus d’accueil, de mise à jour des comptes, de mise à jour KYC et d’avis de décès d’une manière rapide et plus conforme.​

Assurance : ServiceNow modernise les opérations d’assurance avec sa toute première solution adaptée spécifiquement aux exigences des compagnies et de leurs clients. Cette solution comprend des fonctionnalités gestion des polices d’assurance des particuliers et des entreprises afin d’en permettre la gestion entre les assureurs et leurs clients, les assurés et les partenaires de distribution, sur la base des normes ACORD pour améliorer la conformité et la collaboration.

Fournisseurs de technologie : ServiceNow lance ses premières solutions ciblées pour les fournisseurs de technologie afin de rationaliser les expériences des clients et de leur écosystème, et de lancer rapidement de nouveaux services pour qu’ils puissent suivre le rythme du changement et la demande croissante de services cloud managés. Les nouveaux outils comprennent Technology Provider Service Management qui combine les services d’assistance et d’exploitation avec un libre-service et un support alimenté par l’IA pour des expériences plus proactives pour les clients et l’écosystème. L’outil Order Management for Technology Providers permet d’accroître les revenus en déployant et en livrant des produits et des services rapidement et avec un meilleur contrôle.

ServiceNow continue de développer des solutions pour aider les entreprises à créer rapidement de la valeur, notamment en introduisant de nouvelles solutions de télécommunications comme Order Management, Service Management et Operations Management pour les fournisseurs de télécommunications.