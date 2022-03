Avec la version 22.1, Mailstore améliore l’ergonomie, la sécurité et la conformité de ses solutions

mars 2022 par Patrick LEBRETON

MailStore Software GmbH, spécialiste de l’archivage légal des e-mails, renforce ses solutions avec de nouvelles fonctionnalités orientées sécurité, expérience utilisateur et conformité. Les administrateurs ainsi que les professionnels et les particuliers bénéficieront des nouvelles fonctionnalités de MailStore 22.1.

La version 22.1 propose les nouvelles fonctionnalités suivantes :

Amélioration de l’expérience client

Les administrateurs de MailStore Server et MailStore Service Provider Edition (SPE) reçoivent désormais des messages dans la ligne d’objet des rapports d’état lorsqu’ils doivent prendre des mesures dans l’archive. Ils ont maintenant la possibilité d’installer de nouvelles licences sans avoir à redémarrer MailStore Client. Grâce au nouveau process de validation des données, les administrateurs sont aussi immédiatement avertis s’ils utilisent des caractères invalides dans les champs de texte pour les suivis de fichiers et de dossiers. Cette fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs de MailStore Home afin qu’ils puissent corriger immédiatement les entrées et éviter les erreurs ultérieures.

Nouvelle fonction de conformité et mise à jour des certifications

La nouvelle version de MailStore Server et MailStore SPE enregistre la configuration des profils au moment d’un archivage ou d’une exportation dans le journal d’audit. Il est ainsi possible de voir à tout moment quels paramètres ont été utilisés lors d’un processus d’archivage ou d’exportation spécifique. Les produits commerciaux MailStore Server et MailStore SPE ont également été certifiés à nouveau selon la norme IDW PS 880, par un auditeur informatique indépendant et un expert en protection des données.

Une sécurité renforcée

Dans l’outil complémentaire gratuit MailStore Gateway, la fonctionnalité Let’s Encrypt permet aux administrateurs de sécuriser facilement les communications entrantes et sortantes avec des certificats de confiance. Les certificats peuvent être demandés et renouvelés à tout moment dans l’outil de configuration de MailStore Gateway. Avec la mise à jour du produit, la solution utilise désormais .NET 6, la dernière version .NET LTS. Le runtime .NET n’est plus fourni avec l’installateur de MailStore Gateway et peut donc être mis à jour indépendamment de MailStore Gateway. La gestion des connexions TLS/SSL avec .NET a par ailleurs été adaptée en fonction de la dernière version de Microsoft.