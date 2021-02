ServiceNow et Microsoft étendent leur partenariat à la collaboration des Power Agents dans Teams

février 2021 par Marc Jacob

ServiceNow, vient d’annoncer la disponibilité de nouvelles fonctionnalités, directement intégrées dans Microsoft Teams. Celles-ci facilitent les interactions entre les services IT et RH qui peuvent résoudre les problèmes directement au sein de Microsoft Teams et soutenir ainsi plus efficacement les collaborateurs.