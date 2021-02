ThoughtSpot ouvre un deuxième datacenter européen à Francfort

février 2021 par Marc Jacob

ThoughtSpot l’ouverture d’un nouveau datacenter à Francfort, en Allemagne, pour mieux accompagner le nombre croissant de clients de sa plateforme cloud SaaS ThoughtSpot Cloud en Europe. Cette installation est la deuxième en Europe, qui vient seconder le premier datacenter européen de ThoughtSpot installé à Dublin, en Irlande, et le quatrième au niveau mondial. Ce datacenter est hébergé par Amazon Web Services (AWS), suite à l’obtention de l’attestation Soc 2 Type II par la société.

L’expansion de la présence mondiale de ThoughtSpot fait suite à une année d’innovation rapide dans le domaine du cloud computing pour aider les entreprises à transformer la façon dont elles exploitent les données à tous les niveaux de leur organisation. Au cours des 12 derniers mois, ThoughtSpot a lancé et renforcé plusieurs offres liées au cloud computing dont :

ThoughtSpot Cloud, la première plateforme SaaS pour la recherche et les analyses basées sur l’intelligence artificielle.

ThoughtSpot One, une expérience de recherche entièrement réinventée pour l’analyse des données dans le cloud, inspirée par la meilleure technologie grand public.

ThoughtSpot Embrace, une nouvelle façon de connecter ThoughtSpot directement à toutes les sources de données majeures du cloud, comme les datawarehouses d’Amazon, d’Azure ou encore de Snowflake.

Les nouvelles offres de ThoughtSpot permettent aux entreprises du monde entier de rentabiliser leurs investissements dans la transformation numérique et les migrations vers le cloud. Grâce à la plateforme ThoughtSpot, les utilisateurs professionnels peuvent effectuer des recherches en langage naturel pour trouver des informations avec la même facilité que s’ils utilisaient leur application grand public préférée. SpotIQ, le moteur d’intelligence artificielle de l’entreprise, répond aux questions que les utilisateurs se posent, en identifiant les valeurs aberrantes, les anomalies et les modèles. Grâce aux profils intégrés et aux informations sur les tendances, les utilisateurs peuvent trouver des informations auprès d’experts des données dans leur propre organisation, de la même manière qu’ils explorent le contenu d’applications comme Spotify, Twitter ou Pinterest.