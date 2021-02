SD-WAN : Juniper Networks lance sa première offre intégrée après le rachat de 128 Technology

février 2021 par Marc Jacob

En poursuivant l’expansion de son portefeuille campus/succursale et en regroupant le tout sous une ombrelle Mist AI commune, les clients de Juniper bénéficient d’une solution intégrée d’AIOps, de sécurité et de résolution des problèmes sur le WLAN, le LAN et le WAN pour des coûts réduits et une expérience utilisateur optimisée.

Les nouveautés Juniper incluent :

• WAN Assurance et Marvis™ Virtual Network Assistant (VNA) pour Session Smart SD-WAN. L’intégration des données de télémétrie des routeurs Session Smart dans le moteur Mist AI permet aux clients de définir, de surveiller et d’appliquer des niveaux de service sur le WAN, de détecter de manière proactive les anomalies et d’obtenir une meilleure visibilité sur les conditions du WAN afin de garantir une expérience optimale aux utilisateurs. En outre, l’assistant virtuel Marvis (piloté par l’IA de Mist) peut dépanner les environnements SD-WAN Session Smart en utilisant des requêtes en langage naturel et prendre des mesures proactives pour corriger les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur l’expérience utilisateur. En ajoutant AIOps aux capacités déjà différenciées de la solution Session Smart SD-WAN, Juniper propose une approche SD-WAN unique sur le marché, axée sur l’expérience utilisateur.

• Opérations SRX améliorées grâce à l’IA de Mist. La gamme SRX de passerelles sécurisées pour succursales (Secure Branch) peut désormais être embarquée et configurée à l’aide de Mist AI et du cloud. Grâce au ZTP (Zero Touch Provisioning) et aux workflows automatisés, Juniper simplifie le déploiement de ces dispositifs. En outre, les clients de Juniper peuvent désormais effectuer des fonctions simples de configuration de routeurs de succursales et de connectivité sécurisée via la même plateforme que pour les accès câblés et sans fil, ce qui permet de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et la complexité.

• Nouveau switch sécurisé EX4400. Le dernier né de la gamme EX est optimisé pour le cloud avec la meilleure sécurité de sa catégorie et AIOps. L’EX4400 permet aux équipes informatiques de concevoir de manière transparente une structure réseau EVPN-VXLAN qui s’étend du datacenter au cœur du campus, aux couches de distribution et d’accès, associée à d’importantes capacités de sécurité telles que MACsec AES256 et la microsegmentation basée sur des normes utilisant des politiques de groupe (GBP). En exploitant l’IA de Mist, l’EX4400 (comme tous les switchs EX) facilite la mise en place et la gestion des réseaux d’accès câblés et la résolution de problèmes tels que les VLAN mal configurés et les câbles défectueux.

Ce lancement est une nouvelle étape clé du développement des technologies Juniper autour de l’IA, ayant déjà largement contribué aux performances de l’entreprise avec notamment une croissance à trois chiffres ainsi que des bons de commandes record de technologies sans fil et de switch EX. Parmi ses clients, Juniper compte de nombreuses marques reconnues dans tous les secteurs d’activité, dont cinq figurant dans le classement Fortune/Global 10. En outre, Gartner a positionné Juniper Networks comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner 2020 pour les infrastructures d’accès aux réseaux locaux câblés et sans fil, Juniper se plaçant au premier rang en termes de capacité d’exécution au sein du Leaders’ Quadrant. Juniper a également été nommé visionnaire dans le 2020 Gartner Magic Quadrant pour l’infrastructure WAN Edge et dans le 2020 Gartner Magic Quadrant pour les services de localisation indoor.