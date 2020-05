Dell Technologies Cloud OneFS pour Google Cloud : une solution de stockage hybride

mai 2020 par Marc Jacob

Dell Technologies et Google Cloud présentent Dell Technologies Cloud OneFS pour Google Cloud, afin d’accompagner les entreprises à mieux contrôler la croissance exponentielle des données et des applications et faciliter le flux de fichiers entre leurs cloud privés et Google Cloud.

Dell réduit également la barrière à l’entrée et améliore les capacités globales de déploiement cloud hybride avec une mise à jour de sa solution Dell Technologies Cloud. Les utilisateurs peuvent désormais déplacer leurs charges de travail entre clouds publics et privés plus facilement et adopter une approche cloud hybride qui correspond mieux à leurs besoins, tout en réduisant les coûts. Selon le cabinet Forrester, les utilisateurs Dell Technologies Cloud, pourraient constater un retour sur investissement de 170% sur trois ans, et récupérer leurs coûts en moins de six mois1.

Dell Technologies Cloud et Google Cloud : un cloud hybride pour le stockage de fichiers

OneFS pour Google Cloud offre une expérience cloud native qui combine l’évolutivité et les performances des systèmes de stockage NAS Dell EMC Isilon leaders du marché2 avec les services d’analyse et de calcul de Google Cloud. Désormais, les entreprises peuvent facilement déplacer et accéder au calcul haute performance et aux charges de travail les plus exigeantes, pouvant atteindre 50 pétaoctets. Le tout, dans un seul système de fichiers entre les systèmes de stockage de fichiers sur site de Dell Technologies et Google Cloud, sans avoir à modifier ou à ajuster leurs applications.

Selon une récente étude ESG (Enterprise Strategy Group), si les données de fichiers représentent souvent au minimum la moitié des données sur site d’une entreprise, très peu d’entre elles sont stockées dans des clouds publics, principalement en raison de limitations3 de performance et d’évolutivité. Dans le secteur des médias et du divertissement, par exemple, les fichiers d’une vidéo en 4K exigent des téraoctets de stockage et nécessitent un stockage de fichiers à haut débit et à faible latence. Ce qui rend difficile pour les sociétés de production de gérer de grandes quantités de fichiers dans des clouds publics. Toutefois, grâce à OneFS pour Google Cloud, elles peuvent désormais travailler facilement sur clouds privés et publics.

Le cloud Dell Technologies, qui intègre infrastructure et services de l’ensemble du portefeuille Dell Technologies, facilite le déploiement et la gestion des clouds hybrides, quel que soit le lieu de résidence des données et des applications. Grâce aux updates de Dell Technologies Cloud, les entreprises peuvent plus facilement créer une expérience d’applications moderne dans chaque cloud, combler le fossé des compétences cloud native et tirer le meilleur parti de toute leur infrastructure.

La plateforme cloud de Dell Technologies propose désormais un accès simple et direct vers Kubernetes à partir d’un environnement unique, avec un support pour les charges de travail conteneurisées et les machines virtuelles traditionnelles sur la même infrastructure Dell EMC VxRail. Cette approche intègre VMware Cloud Foundation 4.0 et Dell EMC VxRail en une seule solution, permettant une approche cohérente sur tous types de clouds. Les administrateurs de VMware peuvent utiliser leurs outils habituels pour gérer des applications modernes qui combinent à la fois conteneurs et machines virtuelles à partir d’un seul environnement d’exploitation.

Grâce au modèle d’abonnement et aux services de déploiement de la plateforme Dell Technologies Cloud, disponibles via Dell Technologies On Demand, les utilisateurs ont désormais plus de choix pour utiliser l’infrastructure cloud et peuvent être opérationnels en deux semaines seulement. Grâce aux nouvelles options de configuration des nœuds, qui n’en comprennent que quatre, les clients peuvent commencer leur transformation vers le cloud hybride pour un coût approximativement divisé par deux, avec une empreinte réduite et la possibilité de déployer et développer leur solution cloud au fil du temps.

La plateforme de cloud de Dell Technologies offre aux utilisateurs une solution autogérée. Pour ceux à la recherche d’un service cloud, Dell Technologies a également annoncé aujourd’hui la nouvelle génération de VMware Cloud pour Dell EMC, avec une infrastructure à l’échelle de l’entreprise de 42 racks, doublant le nombre de cœurs de processeurs pris en charge, d’options de mémoire et de stockage NVMe all-flash. Il est désormais également certifié par VMware Horizon pour soutenir les efforts de continuité des activités, par la fourniture de bureaux et d’applications virtuels aux utilisateurs à distance ainsi qu’aux personnels de santé travaillant dans les hôpitaux et les cliniques. Le service introduit également la prise en charge de la solution Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery pour aider à protéger les données critiques et les VMs des clients contre les cyberattaques. VMware Cloud sur Dell EMC, offre des fonctionnalités de datacenter-as-a-service et propose aux clients une infrastructure plus simple, plus sûre et plus évolutive dans leur datacenter sur site et sur les sites périphériques.

Des réseaux pensés pour le cloud

Dell Technologies Cloud étend ses capacités de mise en réseau avec de nouvelles mises à jour de la solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware. Les utilisateurs disposent désormais d’un plus grand nombre d’options d’appliances et de capacités de bande passante pour un déploiement rapide de SD-WAN, dans une solution unique. Cela permet d’améliorer les performances pour les charges de travail les plus exigeantes, comme la voix sur IP, le streaming vidéo ou le VDI et d’assurer la performance des applications et la continuité des activités.