ServiceNow annonce l’acquisition de Swarm64

août 2021 par Marc Jacob

Le modèle de base de données de Swarm64 combine de manière innovante des capacités de base de données analytiques et transactionnelles qui prennent en charge des workflows à grande échelle et, ce qui permettra à ServiceNow de répondre à l’évolution des demandes de ses clients.

Avec l’acquisition de Swarm64, ServiceNow poursuit son investissement dans l’open source et développe son expertise en matière de performance et d’évolutivité des bases de données, permettant ainsi à la plateforme Now de gérer des workflows plus importants et plus complexes pour cette nouvelle ère de travail hybride. Cette acquisition est particulièrement importante pour ServiceNow, qui s’apprête à devenir une entreprise à plus de 15 milliards de dollars de valeur, car la technologie de Swarm64 aidera les clients de ServiceNow à explorer plus rapidement davantage de sources de données afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs, les résultats commerciaux et la croissance.