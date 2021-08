DroneSec et CERBAIR unissent leurs forces pour mieux diffuser la connaissance sur la menace drone

août 2021 par Marc Jacob

Grâce au travail d’analystes tels que d’anciens pirates informatiques, pilotes de drones militaires et pilotes d’avions de chasse, l’équipe de DroneSec audite, forme et informe ses clients sur les risques que représentent les drones sur les infrastructures sensibles. Promoteur du Global Drone Security Network (GDSN), une conférence annuelle des meilleurs experts, quelques 400 clients font désormais confiance à cette PME régionalement implantée en Australie et à Singapour pour parfaire leurs connaissances sur la sécurité des UAVs (Unmanned Aerial Vehicles).

Avec des clients sur la plupart des continents, c’est logiquement que CERBAIR souhaitait une coopération plus poussée avec DroneSec depuis quelques mois.

Dans le cadre d’un partenariat signé le 1er août entre les deux entités, CERBAIR fournira à ses clients une information hebdomadaire de première main en français, en anglais et en arabe sur l’état de l’art de la menace made in DroneSec. Elle bénéficiera également de données ad’hoc puisées dans Notify, la base de données recensant plus de 3000 incidents classés selon la sévérité et récemment récompensée par le prix Airwards pour son “extraordinaire approche”.

De son côté, DroneSec pourra accéder à de nouvelles parts de marché notamment en matière de formation sur les risques dans les infrastructures sensibles au Moyen-Orient, en Afrique francophone et en Europe et compléter sa pénétration du marché notamment auprès des clients de CERBAIR.