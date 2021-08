Jeff Yabuki rejoint le conseil d’administration de SentinelOne

août 2021 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce la nomination de Jeff Yabuki, ancien président et PDG de Fiserv, Inc., au conseil d’administration de SentinelOne.

Entre 2005 à 2020, M. Yabuki a été PDG de Fiserv, Inc., et membre de son conseil d’administration. Au cours de son mandat, la société Fortune 200 a plus que triplé son chiffre d’affaires, passant de 3,2 milliards de dollars à plus de 10 milliards de dollars, et a dégagé un rendement pour les actionnaires de plus de 900 % jusqu’à fin 2019. Auparavant, Jeff Yabuki a occupé un poste de direction au sein d’American Express Company, avant d’intégrer H&R Block, en qualité de vice-président exécutif et directeur de l’exploitation. Il est actuellement président du conseil d’administration de Sportradar et membre du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada.

Jeff Yabuki mettra à profit son expertise dans la direction et le conseil d’administration pour aider SentinelOne à développer ses activités. Il sera également un élément clé dans la stratégie et le développement de la société en tant qu’entreprise côtée, notamment en contribuant aux choix de SentinelOne en matière d’investissements.