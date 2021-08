ServiceNow Acquiert Mapwize

août 2021 par Marc Jacob

Avec Mapwize, ServiceNow fournira des capacités de cartographie intérieure pour les collaborateurs qui réservent des bureaux, des salles de conférence, des espaces de travail et des ressources sur le lieu de travail, ainsi que pour l’orientation à l’intérieur des bureaux, depuis leur ordinateur ou leurs appareils mobiles.

Les capacités de Mapwize aideront également les services généraux à gérer et mettre à jour les plans des bureaux en fonction des tendances d’utilisation et de l’évolution des besoins immobiliers.

Pour aider à la mise en place de lieux de travail flexibles et agiles, ServiceNow va intégrer nativement les fonctionnalités de Mapwize dans la Now Platform et sa suite Workplace Service Delivery.

Les solutions de cartographie, les caractéristiques des produits et les ingénieurs de Mapwize complèteront et amélioreront les capacités existantes de Workplace Service Delivery de ServiceNow, et notamment Workplace Space Mapping (cartographie intérieure), Workplace Reservation Management (gestion des réservations), Workplace Space Management (gestion des espaces), Workplace Visitor Management (gestion des visiteurs), Case and Knowledge Management (gestion des demandes et informations) et Safe Workplace Suite (gestion du retour au bureau).

Basée à Lille, en France, Mapwize a été fondée en 2014 par Médéric Morel et Mathieu Gerard, respectivement CEO et CTO. ServiceNow prévoit de finaliser l’acquisition de Mapwize au troisième trimestre 2021. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.