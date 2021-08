Extreme Networks annonce son intention d’acquérir Ipanema, l’activité SD-WAN d’Infovista

Cette nouvelle acquisition permettra à Extreme d’étoffer son portefeuille ExtremeCloud, leader sur le marché, avec de nouvelles solutions SD-WAN et de sécurité, des éléments indispensables pour toute évolution vers le modèle de l’entreprise étendue*.

La façon dont les gens travaillent, se connectent et interagissent aujourd’hui est devenue plus fluide et fortement distribuée, ce qui étend encore la « périphérie » (edge) du réseau et crée l’entreprise étendue. Les solutions d’Extreme rendent possible ce modèle en leur permettant de s’appuyer sur une infrastructure Cloud évolutive pour étendre la connectivité nécessaire à des expériences centrées sur l’utilisateur/le consommateur, partout et en tout lieu.

La solution d’Ipanema ajuste automatiquement et dynamiquement, en temps réel, les flux de trafic applicatif en fonction des conditions réseau, offrant ainsi des performances accrues et une meilleure qualité d’expérience, même dans diverses conditions et avec différents types de connexion WAN gérées dans le Cloud. Extreme prévoit de tirer parti de ces capacités pour établir une solution infiniment distribuée et sécurisée au sein de son portefeuille ExtremeCloud, améliorant également le positionnement de l’entreprise en la plaçant au rang de fournisseur de l’une des plateformes Cloud les plus avancées au monde. Cela ajoutera plus de flexibilité, de capacité et de sécurité lors de la connexion de sites, d’applications et d’appareils, permettant à Extreme d’offrir la meilleure expérience possible à ses clients comme à leurs utilisateurs, où qu’ils se situent sur leur cheminement vers l’entreprise étendue.

L’intégration d’Ipanema se soldera également par la présence d’un second centre d’excellence technologique en Europe et le renforcement de la présence de la société auprès de ses clients européens. Avec Ipanema, arrivent de nouveaux partenariats avec des fournisseurs de services managés et des intégrateurs de systèmes à travers l’Europe qui faciliteront la mise en œuvre, la gestion et l’évolution d’installations SD-WAN basées sur le Cloud. Les solutions d’Ipanema sont d’ores et déjà déployées sur plus de 100 000 sites et servent plus de 400 clients.

Le point de vue des analystes sur le marché du SD-Wan et du SASE :

• Selon un rapport de mai 2021 d’IDC, le marché du SD-WAN a connu une croissance de 18,5% en 2020 pour atteindre 3 milliards de dollars dans le monde. La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) représente 27 % de ce marché. IDC prévoit que le marché du SD-WAN connaîtra une croissance de 18,9 % par an jusqu’en 2025. Toujours selon IDC, La zone EMEA suivra une croissance similaire. Le rapport indique que le SD-WAN est l’un des segments du marché des infrastructures réseau qui connaît l’évolution la plus rapide[1].

• Selon un rapport émis par le Groupe 650, en juin dernier, la valeur du marché SASE (Secure Access Service Edge) estimée à 2,9 milliards de dollars en 2020 devrait avoisiner les 10 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui correspondrait à un TCAC (Taux de Croissance Annuel Cumulé), de 30% sur 5 ans[2].

Extreme Networks s’attend à ce qu’Infovista conclue un accord d’achat définitif avec Extreme pour l’achat et la vente de 60 millions d’euros (soit environ 73 millions de dollars) dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces, sous réserve des ajustements habituels. Ipanema est une société privée faisant actuellement partie d’Infovista et détenue majoritairement par la société de capital-investissements Apax Partners, avec une participation minoritaire de Thoma Bravo. L’acquisition devrait être finalisée en octobre 2021, en attendant l’avis des avocats d’affaires. Moelis & Company LLC fait office de conseiller financier stratégique pour Extreme Networks.

Implications financières Extreme s’attend à ce que l’acquisition d’Ipanema soit neutre pour le Bénéfice Par Action (BPA) non GAAP au cours de l’exercice 22 (1er juillet 2021 - 30 juin 2022) et qu’elle soit relutive pour le BPA non GAAP au cours de l’exercice 23 (1er juillet 2022 - 30 juin 2023).

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans cette communication peuvent constituer des "déclarations prospectives". Les déclarations prospectives peuvent être typiquement identifiées par des mots tels que "peut ", "sera ", "pourrait ", "devrait ", "s’attendre ", "anticiper ", "planifier ", "probable ", "croire ", "estimer ", "projeter ", "avoir l’intention " et autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées dans les énoncés prospectifs. Bien qu’Extreme estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs soient raisonnables, une partie ou la totalité de ces énoncés prospectifs peuvent s’avérer incorrects. Par conséquent, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et il n’y a aucune garantie que les résultats ou les développements réels anticipés par ces énoncés prospectifs se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur Extreme ou ses activités, ou opérations respectives.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux projetés ou envisagés dans de tels énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les facteurs suivants : (1) les incertitudes quant au moment de la réalisation de la transaction et le risque que les conditions de clôture de la transaction ne soient pas satisfaites ; (2) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et opérations actuels d’Extreme ; (3) la capacité d’Ipanema à conserver le personnel clé ; (4) les réponses de la concurrence quant à la transaction proposée ; (5) les coûts, charges ou dépenses inattendus résultant de la transaction ; (6) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations commerciales résultant de l’annonce ou de la réalisation de la transaction ; et (7) la capacité d’Extreme à réaliser les perspectives de croissance et les synergies attendues de la transaction, ainsi que les retards, les défis et les dépenses liés à l’intégration d’Ipanema à ses activités existantes.

L’examen ci-dessus des facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence entre les événements réels et les attentes ne doit pas être considéré comme exhaustif et doit être lu conjointement avec les déclarations qui sont incluses dans le présent document et ailleurs, y compris les facteurs de risque inclus dans le dernier rapport annuel d’Extreme sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, ainsi que les rapports plus récents d’Extreme déposés auprès de la SEC (qui peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/). Extreme ne peut fournir aucune garantie que les conditions de la transaction seront satisfaites. Extreme n’a pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement l’un de ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige. Extreme est responsable des informations contenues dans le présent rapport courant sur formulaire 8-K, concernant Extreme ou ses filiales.

* notion d’Infinite Enterprise pour Extreme Networks

