T-Systems étend sa collaboration avec Google Cloud

août 2021 par Marc Jacob

T-Systems étend encore plus sa collaboration avec Google Cloud pour le développement d’innovations end to end dédiées à des secteurs clés : santé, secteur public, industrie automobile et transports publics. La filiale de Deutsche Telekom propose désormais des services managés pour Google Cloud.

Depuis le début de leur partenariat, T-Systems et Google Cloud travaillent ensemble pour fournir des solutions et des services managés pour aider les entreprises et les institutions publiques à engager leur transformation Cloud. En unissant plus étroitement leurs forces, les deux partenaires combinent les principales solutions de données et le portefeuille d’offres verticales de Google avec les solutions, l’expertise approfondie et la compréhension des besoins clients dans les domaines stratégiques de T-Systems.

Les clients bénéficient ainsi d’une gamme étendue de solutions évolutives et prêtes pour la production qui accélèrent à la fois leur transition vers le cloud et leur transformation numérique globale.

T-Systems certifié fournisseur de services managés par Google Cloud

Le statut de fournisseur de services managés certifié par Google Cloud permet à T-Systems de fournir des solutions Google Cloud sures et pérennes. À l’avenir, l’objectif commun sera d’accroitre encore plus la rentabilité de leurs clients à grande échelle, en résolvant leurs plus grands défis dans leurs secteurs respectifs, pour stimuler la transformation de l’entreprise grâce à l’innovation et la maîtrise des données.