SentinelOne et SYNETIS s’associent pour lutter contre les menaces avancées

novembre 2020 par Marc Jacob

SentinelOne continue de développer en France son réseau de partenaires stratégiques spécialisés dans la CyberSécurité et a signé un partenariat avec SYNETIS, cabinet indépendant de conseil et d’expertise technologique. Au travers de cette collaboration, SYNETIS souhaite répondre aux attentes de ses clients en matière de technologies EDR et SentinelOne entend renforcer sa présence auprès des grandes entreprises.

SYNETIS met en oeuvre une sécurité progressive et concrète au travers de bonnes pratiques de sécurité et/ou de l’intégration au sein du SI de solutions de sécurité adaptées (Sécurité AD, Cloud, EDR, Protection des données....). Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, SYNETIS a perçu tout le potentiel et l’innovation de la sécurisation des postes de travail fondée sur l’intelligence artificielle (IA). Reconnu comme l’un des meilleurs remparts contre les ransomwares, l’EDR est devenu un sujet de plus en plus récurrent chez les clients de SYNETIS.

Fort de ce constat, le cabinet de conseil s’est naturellement tourné vers SentinelOne et sa plateforme autonome XDR. Basée sur une IA comportementale brevetée, la solution de SentinelOne va permettre à SYNETIS de compléter son catalogue de produits et ainsi de répondre aux nouvelles attentes de ses clients.