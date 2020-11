Chris Kozup nommé Chief Maketing Officer de Zscaler

novembre 2020 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. annonce la nomination de Chris Kozup au poste de Chief Marketing Officer. Chris Kozup prend la responsabilité de la stratégie marketing globale de Zscaler et de son exécution au niveau mondial. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’IT au sein de grandes entreprises telles que Aruba, Cisco ou Nutanix, ou en tant qu’analyste, il apporte une vaste expertise pour aider Zscaler à réaliser sa prochaine phase de croissance. Chris Kozup reportera directement à Jay Chaudhry, PDG de Zscaler.

Avant de rejoindre Zscaler, Chris Kozup était CMO d’Aruba (société de Hewlett Packard Enterprise) où il a mis en place des programmes de marketing évolutifs au long cours, axés sur la sensibilisation, la digitalisation et la génération de leads, l’activation des ventes, le channel et l’élaboration de communautés d’influence. Il a également auparavant dirigé les équipes de marketing de sociétés technologiques telles que Nutanix et Cisco. Plus tôt dans sa carrière, Chris a été également analyste industriel au sein du groupe META, chargé de conseiller les entreprises en matière de stratégies de sécurité.