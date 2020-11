Acronis et le Centre pour la cybersécurité du Forum Economique Mondial s’allient pour lutter contre le cybercrime dans le monde

novembre 2020 par Marc Jacob

L’économie du numérique étant un levier croissant partout dans le monde, la cybersécurité devient une question de premier plan. Mobilisant des leaders du public et du privé, de la société civile, du monde universitaire et de nombreux secteurs d’activité, le Centre pour la cybersécurité du Forum Economique Mondial voit dans la cybersécurité un avantage compétitif générateur de valeur ajoutée et d’opportunités pour toutes les organisations.

Acronis va mettre à profit son approche unique de la cyberprotection et de la cybersécurité pour développer des innovations en réponse aux futurs enjeux de sécurité et de protection. Acronis va notamment s’engager dans le projet Cyber Risk and Corporate Governance pour aider à poser les bases de compréhension des principales problématiques de cybersécurité, tout en éclairant les stratégies de sécurité et de cyber résilience.